Landsberger Energieagentur zieht Bilanz ihrer Wärmekampagne

Die Infoabende zur erneuerbaren Energieversorgung der Landsberger Energieagentur waren bislang gut besucht. Zwei Termine stehen noch aus.

Die Wärmewende ist in aller Munde. So entwickelte die Landsberger Energieagentur (Lena) mit der Wärmekampagne vergangenes Jahr ein Format, um die Menschen im Landkreis Landsberg mit wissenschaftlich fundiertem Faktenwissen verständlich zu informieren. Inzwischen war die Tournee bei zehn verschiedenen Stationen im Landkreis zu Gast. Im Gegensatz zur vorangegangenen Solarkampagne wurden dieses Mal einzelne Gemeinden zusammengefasst, um die Anzahl der Termine für die ehrenamtlichen Aktiven der Lena geringer zu halten. Bis jetzt waren die Infoabende mit bis zu 160 Teilnehmenden überwiegend gut besucht, teilt die Energieagentur in einer Pressemeldung mit.

Heizen und Wärmepumpen sind große Themen bei der Energieagentur Landsberg

Nun stehen Ende Januar die beiden abschließenden Veranstaltungen an. Jeweils um 19.30 Uhr sind Interessierte eingeladen, am 30. Januar in der Mehrzweckhalle Lengenfeld und am 31. Januar im Denklinger Bürger- und Vereinszentrum, dabei zu sein. Menschen aus anderen Gemeinden und benachbarten Landkreisen seien auch willkommen. Mit dem Abschluss der Wärmekampagne werde obendrein das Jubiläumsjahr von Lena eingeläutet. Der Verein feiert 2024 sein zehnjähriges Bestehen und wurde gegründet, um auf der Basis des jeweiligen Klimaschutzkonzeptes des Landkreises Landsberg und seiner Gemeinden einen Beitrag zu leisten, die Energiewende im Landkreis erfolgreich umzusetzen.

Rund 160 Interessierte fanden sich im Greifenberger Sportzentrum für die Infoveranstaltung zur Wärmekampagne der Landsberger Energieagantur ein. Foto: Peter Koch

Um die Wärmewende voranzutreiben, informiert die Lena, unterstützt vom Klimaschutzmanagement des Landkreises und Klimahochdrei, der Klimaagentur der drei Landkreise Fürstenfeldbruck, Landsberg und Starnberg sowie in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Gemeinden. Die Informationsabende sollen auf dem Weg zu einer erneuerbaren Energieversorgung helfen.

Folgende Themen werden bei den Infoabenden angesprochen: gesetzliche Vorschriften, Fördermöglichkeiten, Kostenvergleich verschiedener Lösungen, Heizen mit Holz, verschiedene Wärmepumpenlösungen. Außerdem bestehe immer die Gelegenheit, individuelle Fragen zu stellen. Das Ziel der Wärmekampagne ist es laut Pressemeldung, möglichst umfänglich über Möglichkeiten beim Umstieg auf eine nachhaltige und fossilfreie Energieversorgung vorzubereiten und zu unterstützen. Die Lena möchte einen Überblick schaffen, damit die richtige Lösung für jede Immobilie gefunden werden kann.

Der gemeinnützige Verein Landsberger Energie Agentur (Lena) wurde 2014 gegründet. Der Verein fördert den Umwelt- und Klimaschutz und tritt für die Umsetzung der Forderungen der Weltklimakonferenz, insbesondere für die Reduzierung der CO₂-Emissionen und die Nutzung der regenerativen Energien ein. Die Lena ist Hauptgesellschafter der Lena Service GmbH. (AZ)

