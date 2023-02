Raiffeisenbank Singoldtal: Robert Sauer übernimmt Vorstandsposten

Im Vorstand der Raiffeisenbank Singoldtal gibt es einen Wechsel. Der neue Mann bringt viel Erfahrung bei Genossenschaftsbanken mit.

Im Vorstand der Raiffeisenbank Singoldtal, die in den Landkreisen Landsberg und Augsburg Land aktiv ist, gibt es einen Wechsel im Vorstand. Robert Sauer tritt die Nachfolge von Johann Haslinger an, der nach zehnjähriger Tätigkeit als Marktvorstand zum 28. Februar in den Ruhestand geht, informiert das Geldinstitut in einer Pressemitteilung. Sauer arbeitet seit Anfang des Jahres für die Bank. Die Entscheidung des Aufsichtsrates sei "ein klares Bekenntnis in die Zukunft und zur Selbstständigkeit der ortsansässigen Raiffeisenbank", heißt es in der Mitteilung weiter.

15 Jahre im Vorstand einer Raiffeisenbank im Kreis Dillingen

Bereits seine Ausbildung zum Bankkaufmann hat Robert Sauer bei einer Volksbank absolviert. Zwischenzeitlich kann er auf eine langjährige berufliche Erfahrung zurückblicken und war in der Vergangenheit in verschiedenen Führungspositionen tätig, zuletzt 15 Jahre als Vorstand bei einer Raiffeisenbank im Landkreis Dillingen. Sauer freut sich auf seine neue Aufgabe. „Mir ist es ein besonderes Anliegen, gemeinsam mit meinem Vorstandskollegen, Markus Gast, die genossenschaftlichen Strukturen hier in unserer Region erfolgreich aufrechtzuerhalten und weiter auszubauen. Die Basis für unsere erfolgreiche Arbeit sind unsere motivierten, hoch qualifizierten Mitarbeiter sowie unsere individuelle, kompetente Beratung. Unsere Kunden haben zudem immer einen Ansprechpartner vor Ort“, so Sauer. (AZ)