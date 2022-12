Kaufering

Schon der dritte Diebstahl in einem Hofladen in Kaufering

Plus Rund um die Uhr geöffnete Hofladen sind für viele praktisch – locken aber auch Verbrecher an. Johannes Keller kann einiges berichten, behält aber seinen Humor.

"Lebensmittel und Bargeld aus Selbstbedienungshütte entwendet", ist die Überschrift der Polizeimeldung nüchtern – interessanter ist, was auch in den Sozialen Medien dazu zu finden ist: Ein Video, wie zwei Personen das Verkaufshäusl in Kaufering betreten, die Kasse von der Wand brechen und Lebensmittel einstecken. Der Kauferinger Landwirt Johannes Keller, der den Verkaufsraum vor gut zwei Jahren in Betrieb genommen hat, hatte nun schon zum dritten Mal ungebetenen Besuch. Dicht machen will er sein Verkaufshäusl aber dennoch nicht und für die Diebe hat er deutliche Worte.

