Landkreis Landsberg

vor 18 Min.

Seit der letzten Bürgerversammlung hat sich in Igling viel getan

Plus Nach dreijähriger Pause ist die Bürgerversammlung 2022 in Igling sehr gut besucht. Die lange Unterbrechung spiegelt sich auch in den Zahlen wider.

Von Romi Löbhard

Es ist doch einiges passiert, einiges aufzuarbeiten, wenn 2019 die bisher letzten Bürgerversammlungen in Igling und dem Ortsteil Holzhausen stattfinden konnten. Das wurde bei der Bürgerversammlung 2022 in Igling deutlich. Zum einen war der Besuch erfreulich hoch. So drängten sich bei der ersten der beiden Versammlungen im Saal des Gasthofs Weißes Lamm in Unterigling sehr viele interessierte Bürgerinnen und Bürger. Sie bekamen von Bürgermeister Günter Först einen allumfassenden Bericht über die vergangenen drei Jahre präsentiert.

