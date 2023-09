Was im Kreis Landsberg zum Tag des offenen Denkmals geplant ist

Am Tag des offenen Denkmals gibt es im Steinzeitdorf in Pestenacker eine Neueröffnung. Doch auch sonst ist im Landkreis Landsberg einiges geboten.

Am Sonntag, 10. September, ist es wieder so weit: Am Tag des offenen Denkmals öffnen - unter der Leitung und Koordination der Deutschen Stiftung Denkmalschutz - bundesweit zahlreiche historische Gebäude, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind. Auch im Landkreis Landsberg bieten sich laut einer Pressemitteilung verschiedene Möglichkeiten unter dem Motto „Talent Monument“ für besondere Besichtigungen und Führungen.

Das Steinzeitdorf Pestenacker feiert den Tag des offenen Denkmals mit einer Neueröffnung und wird zum Schaufenster der Vorgeschichte. Die neuen Steinzeithäuser des Freilichtmuseums werden der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Eröffnungszeremonie mit Landrat Thomas Eichinger ( CSU), Bürgermeister Christian Bolz (CSU) und der Leitung des Museums, Lejla Hasukić, beginnt um 13.30 Uhr. Das Gelände ist zwischen 13 und 17 Uhr geöffnet. Die Jugendkapelle Geretshausen sorgt für die musikalische Umrahmung und der Dorfverein Pestenacker für einen Imbiss, Kaffee und Kuchen.

In Walleshausen werden drei unterschiedliche Führungen angeboten

Zwei neue Gebäude wurden auf dem Gelände errichtet, um den Dorfcharakter der prähistorischen Siedlung zusammen mit dem bestehenden Haus zu formen. Zusätzlich ist ein großer Unterstand entstanden. Dieser spendet an heißen Tagen Schatten und schützt vor Regen. Bei einer Führung um 15 Uhr (mit Gebärdensprache) wird thematisch der Schwerpunkt auf die Siedlungsentstehung gelegt. Es werden zudem Möglichkeiten aufgezeigt, wie sich Interessierte an der Fertigstellung und Inneneinrichtung der Häuser beteiligen können. An den Info- und Mitmachständen können bereits erste praktische Erfahrungen gesammelt werden.

In Walleshausen bieten Mitglieder der Pfarrgemeinde in Zusammenarbeit mit der Kreisheimatpflege des Landratsamts Landsberg drei unterschiedliche Führungen an. Gezeigt und erklärt wird die prächtige, reich mit Wessobrunner Stuck ausgestattete Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt. Weiter gibt es die Gelegenheit, den barocken Pfarrhof zu besichtigen. Der dreigeschossige Walmdachbau mit seiner reichen Ausstattung diente im 18. Jahrhundert den Pröpsten des Augustiner-Chorherrenstifts Polling als Sommerresidenz. Dort wird auch eine kleine Ausstellung aufgebaut mit Objekten, die zur Ausstattung von Kirche und Pfarrhof gehören. Dabei ist etwa der hölzerne Palmesel von Franz Xaver Schmädl aus dem Jahr 1772.

Auf dem Gelände des Steinzeitdorfs in Pestenacker wurden zwei neue Bauten errichtet. Foto: Julian Leitenstorfer

Um 13.30 Uhr findet in der Kirche Mariä Himmelfahrt die Eröffnungsveranstaltung mit musikalischer Umrahmung statt. Ab 14 Uhr beginnen die Führungen, jeweils zur vollen und zur halben Stunde, die letzte Führung startet um 16.30 Uhr. Der Treffpunkt ist jeweils vor der Kirche. Um 17 Uhr bildet eine musikalisch gestaltete Andacht in der Kirche den feierlichen Abschluss der Veranstaltung. Getränke und Kuchen werden den ganzen Nachmittag über auf der Terrasse beim Pfarrhof angeboten (bei schlechtem Wetter im Pfarrsaal).

Lesen Sie dazu auch

Die Burgruine Haltenberg kann besucht werden

Zum Tag des offenen Denkmals und anlässlich der Aktion „Autofreier Sonntag“ bietet der ADFC Kreisverband Landsberg eine geführte, kostenlose Radtour von Landsberg nach Walleshausen und zurück an. Treffpunkt ist um 12.45 Uhr am Parkplatz vor dem Landratsamt. Abfahrt ist um 13 Uhr. Die Fahrt dauert rund eineinhalb Stunden und führt auf Radwegen und verkehrsarmen Straßen über Epfenhausen und Geretshausen nach Walleshausen. Nach einem Aufenthalt mit der Möglichkeit an den Führungen teilzunehmen, ist der Rückweg über Pestenacker, Beuerbach vorbei am Westerholz über Kaufering nach Landsberg geplant. Ankunft ist etwa um 17.30 Uhr.

Der Landkreis Landsberg ermöglicht außerdem den Besuch der Burgruine Haltenberg mit Führungen und Besteigung des Bergfrieds. Beginn der Führungen ist um 14, 15 und 16 Uhr. Treffpunkt direkt an der Burg.

Die Gemeinde Hurlach öffnet die Margarethenkapelle für eine Führung um 14 Uhr. Diese liegt südwestlich des Dorfes auf der Anhöhe der letzten Lechterrasse. Die nüchterne Kapelle besitzt einen kleinen Barockaltar aus dem Jahr 1669 und spätgotische Schnitzfiguren aus dem beginnenden 16. Jahrhundert.

Auch das Rochlhaus in Thaining beteiligt sich am Tag des offenen Denkmals unter anderem mit einer Ausstellung zum zehnjährigen Bestehen des Fördervereins, außerdem die Villa Gasteiger in Holzhausen und der Schacky Park in Dießen. In Landsberg wird laut einer Pressemitteilung der Stadt den Spuren der Bauten der Jesuiten nachgegangen. (AZ)