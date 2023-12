Landkreis Landsberg

18:03 Uhr

Weihnachten im Kreis Landsberg: "Eine heilsame Unterbrechung des Alltags"

Viele Menschen besuchten die Christmette am späten Abend in der Landsberger Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt.

Plus Die festlich erleuchteten Kirchen in der Region werden zum Schauplatz für Predigten, die Hoffnung und Zuversicht vermitteln. Drei Pfarrer teilen ihre Gedanken.

Erst singt sich der Chor ein, dann kommen allmählich die Gläubigen in die festlich geschmückte Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Landsberg, die am Anfang und Ende der Christmette nur vom Kerzenschein erhellt ist. Mit dem Einzug des Pfarrers und Ministranten gehen die Lichter an und der Gottesdienst beginnt.

Sei es am Nachmittag oder späten Abend, seien es tief Gläubige oder Atheisten mit Hang zur Tradition: Der Besuch der Christmette gehört für viele Menschen und Familien zu Weihnachten wie das Festtagsessen oder die Geschenke. Neben der stimmungsvollen Musik regen die Weihnachtspredigten der Geistlichen zum Nachdenken an. Wir haben drei Reden von Pfarrern aus Landsberg zusammengefasst.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

