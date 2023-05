Landkreis Landsberg

vor 34 Min.

Wie drei Mütter Familie und politisches Ehrenamt unter einen Hut bringen

Die Unternehmerin Anna Klinke gehört seit 2020 dem Gemeinderat in Schondorf an und ist seit vier Monaten Mutter einer Tochter.

Plus Anna Klinke, Daniela Groß und Alexa Dorow engagieren sich trotz Nachwuchs in der Kommunalpolitik. Was passieren muss, dass mehr junge Frauen diesen Schritt wagen.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Im Landsberger Stadtrat und den Gemeinderäten im Landkreis sind nicht allzu viele Mütter mit kleineren Kindern vertreten. Die Schondorferin Anna Klinke und die beiden Landsbergerinnen Daniela Groß und Alexa Dorow haben vor drei Jahren den Schritt in die Kommunalpolitik gewagt. Zum Muttertag berichten die drei Frauen, wie sie Familie, Beruf und Ehrenamt unter einen Hut bekommen und mit welchen Herausforderungen sie sich konfrontiert sehen.

Anna Klinke, 31, aus Schondorf ist Geschäftsführerin des Fitnessclubs Hardy's und seit drei Jahren für die CSU Teil des Schondorfer Gemeinderats. Vor vier Monaten kam Tochter Ella zur Welt - ihr erstes Kind. Durch eine Geburt ändert sich so einiges, doch für Anna Klinke war es keine Option, ihr Amt deswegen niederzulegen. "Ich möchte mich dort, wo ich aufgewachsen bin und lebe, engagieren", sagt sie. Zudem habe sie eine Verantwortung, da sie die Bürgerinnen und Bürger ins Gremium gewählt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen