Landkreis Landsberg

vor 19 Min.

Wie Polizei und Kommunen mit der Cannabis-Legalisierung umgehen

Plus Seit Ostermontag ist der Konsum von Cannabis teilweise erlaubt. Wird das Kiffen künftig auch auf Volksfesten im Kreis Landsberg erlaubt sein?

Von Dominik Stenzel

Der Konsum von Cannabis ist auch im Landkreis Landsberg seit Ostermontag legal – unter gewissen Voraussetzungen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) hatte bereits angekündigt, das Gesetz „extrem restriktiv“ anwenden zu wollen. Was bedeutet diese Vorgabe für die Kommunen und die Polizei konkret? Und wird künftig das Kiffen auch auf großen Veranstaltungen wie Volksfesten erlaubt sein?

Cannabis ist in Deutschland seit dem 1. April in Teilen legal. Einige Vorschriften gibt es dementsprechend zu beachten. Verboten bleibt das Kiffen etwa in einem Umkreis von 100 Metern rund um Schulen, Kindergärten, Sportstätten und Spielplätzen. Fußgängerzonen müssen zwischen 7 und 20 Uhr grasfrei bleiben. Außerhalb dieser Verbotszonen darf jeder Erwachsene bis zu 25 Gramm Marihuana oder Haschisch bei sich führen.

