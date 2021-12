Landkreis Landsberg

Zerstört 2G-Regel die Jugendarbeit der Sportvereine im Landkreis Landsberg?

Plus Ab Mitte Januar dürfen nur Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren in Hallen trainieren, die geimpft oder genesen sind. So reagieren die Vereinsverantwortlichen im Landkreis.

Von Margit Messelhäuser

Im Januar soll im Amateursport auch in der Halle wieder der Punktspielbetrieb Fahrt aufnehmen. Doch wie sieht es bei den Jugendlichen aus? Ab 12. Januar 2022 dürfen nämlich Kinder und Jugendliche zwischen zwölf Jahren und drei Monaten und 18 Jahren nur noch geimpft oder genesen in der Halle Sport treiben. Was bedeutet das für die Sportvereine im Landkreis Landsberg? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

