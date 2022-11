Landsberg

Mutmaßlicher Mörder zur Tat am Römerhang: „Ich habe Leben zerstört“

Nach der tödlichen Auseinandersetzung im Mai 2021 standen vor einem Wohnblock am Römerhang in Landsberg Grablichter für das 26-jährige Opfer.

Plus Die Hauptzeugin sagt im Mordprozess aus, doch zuvor äußern sich alle Angeklagten erstmalig zum tödlichen Angriff am Römerhang in Landsberg.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Es geht turbulent weiter im Mordprozess vor dem Augsburger Schwurgericht. Im Mai 2021 starb ein junger Mann nach einer Stichverletzung in der Landsberger Wohnsiedlung am Römerhang an mehrfachem Organversagen. Drei Männer Mitte 20 wurden kurze Zeit später auf der Flucht festgenommen. Seit Oktober stehen sie vor Gericht. Bislang wollten sie sich nicht zur Tat äußern. Am vierten Prozesstag ist die ehemalige Wohnungsbesitzerin geladen, die den mutmaßlichen Mord gesehen haben will. Doch bevor sie in den Zeugenstand gerufen wird, brechen die Angeklagten ihr Schweigen.

