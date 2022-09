Autosalon und Stadtwiesn in Landsberg warten auf Besucher

In der Stadt Landsberg ist am Wochenende viel geboten. Doch das Wetter schreckt noch einige ab.

In Landsberg ist an diesem Samstag und Sonntag viel los. Das veranstaltungsreiche Wochenende hat mit dem Landsberger Autosalon auf der Waitzinger Wiese begonnen und setzt sich mit der Stadtwiesn fort. Der abendliche Höhepunkt ist die 22. Lange Kunstnacht, von 18 bis 23 Uhr, in der Landsberger Altstadt.

Händler und Händlerinnen von über 20 Automarken sind auch nach längerer Corona-Pause wieder beim Autosalon vertreten. Bei Regenwolken und Wind waren einige Besucher und Besucherinnen am Samstagvormittag unterwegs. Dennoch weniger als sonst üblich, wie auch Veranstalter Helmut Seibold bei einem Rundgang erwähnte. Die Autofans und potenziellen Käufer und Käuferinnen verteilten sich dementsprechend gut auf den rund 22.000 Quadratmetern großen Gelände. Mit von der Partie waren auch der Zweite sowie Dritte Bürgermeister der Stadt Landsberg, Moritz Hartmann (Grüne) und Felix Bredschneijder (SPD), die mit dem Organisator von Stand zu Stand gingen, eine Airbag-Explosion vorgeführt bekamen oder einen Ritt auf dem Tigerenten-Rodeo wagten. Der Autosalon ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Bürgermeisterin Doris Baumgartl war stattdessen in der Altstadt unterwegs und verteilte Lebkuchenherzen und gebrannte Mandeln. Denn passend zum Start des Oktoberfests findet in Landsberg wieder eine Stadtwiesn statt. 14 Gastronomen der Landsberger Innenstadt haben sich zusammengeschlossen und bieten am Samstag und Sonntag bayerische Schmankerl, Musik und stimmungsvoll dekorierte Räumlichkeiten. Mit von der Partie sind der Fischerwirt, das Hellmairs, der Hexenturm, das Waitzingers, der Gasthof Mohren, die Villa Rosa, Made in Italy, Café Bar Zim-mer, die Sonderbar, das Kartoffelwerk, Segafredo, das Wirtshaus am Spitalplatz, das Gasthaus Süßbräu und Seeliger Biere.

Im Hellmairs spielen die Landsberger Wirtshausmusikanten. Foto: Vanessa Polednia

In der Altstadt ist zwar einiges los, die Oktoberfeststimmung hält sich bei den niedrigeren Temperaturen in Grenzen. Die Menschen haben eher Regenjacken anstatt Lederhose und Dirndl an. Aus dem Hellmairs kommt immerhin zünftige Musik der Landsberger Wirtshausmusikanten: Der Regen hatte die Musikanten ins Lokal umziehen lassen. Doch die meisten Außenplätze bleiben in der ersten Tageshälfte verwaist.

