Bierprobe im Waitzingers: Die Vorfreude auf die "Wiesn" ist groß

Auf der Waitzinger Wiese kann ab Freitag endlich wieder die „Landsberger Wiesn" stattfinden. Im Restaurant Waitzingers unmittelbar daneben gab es nun im Vorfeld die traditionelle Bierprobe. Dabei zeigte sich: Die Vorfreude auf das beliebte Volksfest ist bei allen Beteiligten groß. Wie viel die Maß in diesem Jahr kosten soll.