Brand im Landsberger Inselbad: So lief der Einsatz ab

Plus Im Keller des Inselbads kommt es am Dienstag zu einem Brand. Die Feuerwehren sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Wie der Einsatz abläuft.

Am Dienstagnachmittag gegen 16.10 Uhr wurde ein Großaufgebot der Feuerwehren im Landkreis Landsberg aufgrund eines Brands im Keller des Inselbads alarmiert. Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort. Markus Obermayer, Kommandant der Landsberger Feuerwehr, spricht gegenüber unserer Redaktion über den Einsatz und lobt die Beschäftigten des Freibads.