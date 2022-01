Corona: Erneut mehr als 100 Neuinfektionen im Kreis Landsberg

Das Robert-Koch-Institut meldet für den Landkreis Landsberg wieder eine hohe Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt dennoch.

Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstagmorgen, wie auch schon am Tag zuvor, mehr als 100 positiv auf das Coronavirus getestete Personen im Kreis Landsberg. Wie aus den Zahlen des Instituts hervorgeht, kamen am Samstag 109 Fälle dazu. Innerhalb der vergangenen sieben Tagen waren es 786 Fälle.

Im Kreis Landsberg sind 117 Todesopfer zu beklagen

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 649,5 (Ansteckungen auf 100.000 Einwohner). Am Freitagmorgen hatte das RKI noch eine Inzidenz von 678,4 für den Landkreis gemeldet. Seit Beginn der Corona-Pandemie wurden 10.739 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Im Landkreis Landsberg starben bislang 117 Menschen an oder mit einer Covid-19-Erkrankung. (lt)

