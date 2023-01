Denklinger Baustellenunglück: Hauptverhandlung wird verschoben

Im Oktober 2020 erschüttert ein Baustellenunfall mit vier Toten Denklingen und die Region. Doch die juristische Aufarbeitung verzögert sich.

Vor über zwei Jahren starben auf einer Baustelle in Denklingen vier Arbeiter. Sie waren an diesem Tag dabei, einen Verbindungstrakt auf dem neuen Firmenareal zu betonieren. Als der Trakt einstürzte, wurden die vier Männer verschüttet und starben noch am Unglücksort.

Anfang März 2023 sollte der Prozess gegen die Verantwortlichen des Bauunternehmens beginnen. Doch der bekannt gegebene Hauptverhandlungstermin musste nun verschoben werden. Das Amtsgericht Landsberg teilte am Dienstagvormittag den Grund mit: Der Prozessauftakt müsse wegen eines OP-Termins des Vorsitzenden Richters verlegt werden. Der neue Termin ist demnach am Donnerstag, 20. April, ab 9 Uhr, geplant. (AZ)

Lesen Sie dazu auch