Der Handballer-Ball in Landsberg lockt Jung und Alt an

Nach der Corona-Pause laden die Landsberger Handballer wieder zum legendären Faschingsball ein. So fällt das Fazit von Abteilungsleiter Roland Neumeyer aus.

Der Handballer-Ball ist seit Jahrzehnten ein fester Termin im Landsberger Faschingskalender. Würde die Corona-Zwangspause daran etwas ändern? Nein: Am Samstagabend war das Landsberger Sportzentrum wieder ausverkauft. Ob Jung, ob Alt, ob Handball-Fan oder nicht: Mehr als 400 Faschingsfans feierten gemeinsam und alle kamen auf ihre Kosten.

Dass der Ball nach der Pause wieder ein Erfolg werden würde, daran hatte Roland Neumeyer, Abteilungsleiter der Landsberger Handballer nicht gezweifelt. "Mehr Schwierigkeiten habe ich bei der Organisation im Vorfeld befürchtet", berichtet Neumeyer. Schließlich musste man Bedienungen, Catering und noch vieles mehr engagieren. "Vonseiten der Stadt Landsberg haben wir durch Fun tolle Unterstützung erhalten", sagt Neumeyer – und dem fröhlichen Ball stand nichts mehr im Weg.

Die Besucherinnen und Besucher kommen von weiter her

Wie schon in den vergangenen Jahren zog die Veranstaltung auch Gäste aus den umliegenden Ortschaften an. Der Handballer-Ball hat sich im Laufe der Zeit einfach einen Namen gemacht. "Worüber ich mich immer freue, ist, dass hier wirklich Personen aller Altersklassen gemeinsam feiern", sagt Neumeyer. Und die Gäste ließen sich auch in Sachen Kostüme wieder einiges einfallen. Vom Vampir über den Piraten bis hin zu Schlümpfen war alles vertreten, wobei auch die Fantasie-Kostüme viele Blicke anzogen.

87 Bilder Unsere Bildergalerie vom Landsberger Handballerball Foto: Thorsten Jordan

Sehr gut sei diesmal auch der Kartenvorverkauf gelaufen. So viele Eintrittskarten für die Disco wie in diesem Jahr seien im Vorfeld noch nie vergeben worden. Während in der Wandelhalle die Livemusik der Band Monaco Groove für eine stets komplett gefüllte Tanzfläche sorgte, zog es die jüngeren Gäste in den Nebenraum: Dort sorgten DJs für Stimmung.

Fünf Kostüme werden prämiert

Nicht fehlen durfte natürlich auch eine Kostümprämierung. "Das war sehr schwierig, aber wir haben dann fünf Kandidaten ausgewählt", sagt Roland Neumeyer, und diese durften sich über ansehnliche Preise freuen. Eigentlich wäre Neumeyer selbst ja auch für eine Prämierung infrage gekommen: Verkleidet war er halb als Mann und halb als Frau – auf jeden Fall ein Hingucker. Begrüßen konnte er beim Ball auch einige Mitglieder des Elferrats der Faschingsgesellschaft Licaria.

Dass sie nicht nur gut Handball spielen können, zeigten auch einige Spielerinnen und Spieler der Damen- und Herrenmannschaften des TSV Landsberg. Monatelang übten sie – neben dem eigentlichen Handball-Training – auch für ihren Auftritt. Und das zahlte sich aus, denn mit ihrer Show, in der auch die durchtrainierten Körper zu sehen waren, sorgten sie für prächtige Stimmung.

Der Ball hat durch die Corona-Pause nicht an Attraktivität verloren

Insgesamt merkte man auch bei diesem Ball, wie groß das Bedürfnis der Menschen ist, nach den harten Corona-Jahren wieder ausgiebig feiern zu können. Und so wurde die zulässige Zeit auch wirklich bis zur letzten Minute ausgenutzt. "Es ist einfach schön zu sehen, dass sich die Menschen bei diesem Ball richtig wohlfühlen", freute sich Roland Neumeyer. Der Handball-Ball habe durch die Zwangspause nichts an seiner Attraktivität eingebüßt.

Und die Handballer des TSV Landsberg haben ihr Ziel damit wieder erreicht: "Es geht für uns nicht darum, mit diesem Ball Einnahmen zu erzielen. Wir wollen Werbung für Handball und unsere Abteilung machen", sagt Neumeyer – es ist gelungen.