Über 100 Personen aus der Region Landsberg haben mitgemacht. Die vier Gewinner erhalten Keramikhasen und Osternester.

Die Gewinner des LT-Osterrätsels stehen fest. Aus knapp 100 Zusendungen mit der richtigen Lösung hat unsere Redaktion vier Gewinner gezogen. Sie alle hatten erraten, wo die handgefertigten Keramik-Osterhasen in den vergangenen Tagen fotografiert wurden.

Die vier Teile unseres Osterrätsels führten zweimal nach Landsberg sowie nach Dießen und Kaufering. In Landsberg wurden die Osterhasen am Bayertor und vor dem Marienbrunnen fotografiert, in Kaufering vor der Bücherei und in Dießen in den Seeanlagen. Das Motiv in Kaufering war offenbar das schwerste. So wurde der Keramikhase auch am Lechtalbad oder an der Mittelschule verortet.

Für das LT-Osterrätsel spendete die Hallinger Genussmanufaktur vier Osternester mit leckerer Schokolade. Foto: Christian Rudnik

Viermal richtig lagen auf alle Fälle die Gewinner unseres Osterrätsels. Für die ersten drei gibt es je einen Hasen und einen Osterkorb, der vierte Preis ist ein Osterkorb ohne Hasen. Alle Osterkörbe sind gespendet von der Hallinger Genussmanufaktur aus Bad Wörishofen. Wie berichtet waren die kleinen Osterhasen in der Werkstatt der Töpferin Jeanette Arndt aus Waal hergestellt worden. Die Fotografen Thorsten Jordan und Christian Rudnik hatten sie auf ihrer Tour durch den Landkreis begleitet. Und das sind die glücklichen Gewinner:

Claudia Grünert-Fichtl aus Landsberg (Osterhase und Osterkorb)

Nina Stork aus Thaining (Osterhase und Osterkorb)

Armin Hipp aus Grünsink-Hofstetten (Osterhase und Osterkorb)

Sophie Haberstroh aus Landsberg (Osterkorb)

Die Gewinner können ihren Gewinn beim Landsberger Tagblatt, Von-Kühlmann-Straße 3, in Landsberg nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 08191/326200 abholen. (AZ)

Tag 1: Bayertor in Landsberg

Lesen Sie dazu auch

Der LT-Hase versteckt sich am ersten Tag am Bayertor in Landsberg. Foto: Thorsten Jordan

Tag 2: Bücherei in Kaufering

Am zweiten Tag genoss der LT-Hase vor der Bücherei in Kaufering die Sonne. Foto: Thorsten Jordan

Tag 3: Seeanlagen in Dießen

Ein bisschen windig war es für den Osterhasen in den Seeanlagen in Dießen am dritten Tag. Foto: Christian Rudnik

Tag 4: Hauptplatz in Landsberg