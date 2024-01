Doris Baumgartl übernimmt die Schirmherrschaft für das Lechgau-Trachtenfest

Die Trachtler sind im Rahmen der Landsberger Wiesn in der Stadt zu Gast. In Hofstetten wird auf das Trachtenfest 2023 zurückgeblickt.

Mit seiner Idee eines Gaufests im Rahmen der „Landsberger Wiesn“ hat der Lechgau-Trachtenverband offene Türen bei der Stadt Landsberg eingerannt. „Ich finde das richtig toll, dass ein solches Fest wieder in Landsberg stattfindet. Das ist eine echte Bereicherung für unsere Stadt“, sagte Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl bei einem ersten Treffen mit Gauvorstand Franz Multerer. Dieser bat das Stadtoberhaupt darum, die Schirmherrschaft für das Lechgau-Trachtenfest zu übernehmen.

„Vielen Dank, das mache ich doch sehr gerne. Das ist eine große Ehre für mich“, freute sich Doris Baumgartl. Und: „Wir werden euch unterstützen, wo wir nur können.“ Ein erster Schritt ist mit der Schirmherrschaft und dem anschließenden Gespräch über den geplanten Ablauf bereits getan. Ein Zweiter folgt Ende Januar, wenn sich alle Beteiligten (Lechgau-Vertreter, Stadtmitarbeiter und Mitglieder des heimischen Trachtenvereins „Edelweiß“ Landsberg) im Sportzentrum treffen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Beim Gaufest in Epfach gab es Probleme mit der Stromversorgung

Das Lechgau-Trachtenfest war auch Thema beim Treffen der Vorstände aller Vereine des Lechgau-Trachtenverbands im Landgasthof Hipp in Hofstetten. Einmal in der Nachbetrachtung, einmal in der Vorschau. Deshalb gehörte die erste Redezeit dem Vorstand der „Lechroaner“ Epfach, Matthias Schelkle, dessen Trachtenverein das Gaufest im vergangenen Jahr ausgerichtet hatte. Eine Schwierigkeit beim Gaufest in Epfach sei die Stromversorgung gewesen. „Wir dachten, wir könnten uns an den Verteilerkasten in der Nähe des Festzelts einfach dranhängen“, erzählte Schelkle. Doch das war nicht möglich. Also mussten kurzfristig leistungsfähige Aggregate beschafft werden, um den großen Stromverbrauch des Zelts auf der grünen Wiese zu gewährleisten.

98 Bilder Impressionen vom ersten Festwochenende in Epfach Foto: Christian Rudnik

Insgesamt seien die „Lechroaner“ mit ihrem Fest zufrieden gewesen, auch wenn sie sich zu manchen Veranstaltungen mehr Gäste gewünscht hätten. „Mei, es war halt heiß, aber immer noch besser als in Weißensee“, meinte Schelkle mit Blick auf das Gaufest des Oberen Lechgaus, das es am Festsonntag verregnet hatte.

Bis zu 2500 Trachtler werden nach Landsberg eingeladen

Über die Stromversorgung des Zelts und dessen Aufbau müssen sich die Ausrichter des diesjährigen Gaufests, der Lechgau zusammen mit dem Trachtenverein „Edelweiß“ Landsberg, keine Sorgen machen. Denn die Infrastruktur steht dadurch schon, dass das Fest im Rahmen der „Landsberger Wiesn“ stattfindet. „Es wird eine ganz abgespeckte Version werden, aber die wichtigsten Veranstaltungen sind dabei“, sagte Gauvorstand Franz Multerer. Ein Heimatabend mit den Plattlergruppen des Lechgaus, ein Kirchen- sowie ein Festzug, ein festlicher Gottesdienst und Ehrentänze nach dem Festzug im Zelt. Je nachdem, wie viele Gäste ins Zelt passen, werden Einladungen an 2000 bis 2500 Trachtler herausgehen. Noch im Januar werde es mehrere Treffen zu Planung des 98. Lechgau-Trachtenfests geben. (AZ)

