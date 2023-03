E-Auto-Besitzer müssen in Landsberg jetzt Parkgebühren zahlen

Die Gebührenbefreiung für E-Autos entfällt in Landsberg. Es sollen weitere Automaten aufgestellt werden, an denen auch eine Kartenzahlung möglich ist.

In Landsberg sind Fahrerinnen und Fahrer von E-Autos inzwischen nicht mehr von Parkgebühren befreit. Die Stadt erläutert die Gründe hinter der Entscheidung. In Zukunft soll es mehr Automaten geben, an denen auch eine Kartenzahlung möglich ist.

Der Stadtrat hatte sich bereits in der Novembersitzung dafür ausgesprochen, die Gebührenbefreiung für E-Fahrzeuge an den oberirdischen Parkplätzen einzustellen. Die Neuregelung gilt bereits seit dem 1. Februar, allerdings gab es eine zweiwöchige Übergangsfrist. Grundlage für diese Entscheidung bildeten nach Angaben der Stadt die Zahlen des Kraftfahrzeugbundesamtes, denn bereits im Jahr 2021 verfügten über 42,9 Prozent aller neu zugelassenen Fahrzeuge über einen alternativen Antrieb - sprich Elektro, Hybrid, Plug-in, Brennstoffzelle, Gas oder Wasserstoff. Der Erlass der Parkgebühren für E-Fahrzeuge war 2016 vom Stadtrat als Anreiz gesetzt worden, um auf ein umweltfreundliches Fahrzeug umzusteigen.

Parkende in Landsberg müssen häufig ungerade Beträge bezahlen

Unlängst hatte es bereits weitreichende Änderungen gegeben, denn die Parkgebühren für die Tiefgaragen sowie für die oberirdischen Parkplätze in Landsberg sind teurer geworden. Damit sollten vor allem die gestiegenen Energiekosten ausgeglichen werden. Der Stadtrat war dabei den Vorschlägen der Stadtwerke gefolgt, nachdem die Parkgebühren zuletzt 2015 angepasst worden waren.

Die Gebühren für die Parkgaragen wurden von sechs auf sieben Euro (Tageskarte) und von 60 auf 70 Cent pro halber Stunde erhöht. Private Dauerparker zahlen zukünftig statt 75 Euro nunmehr 87,50 Euro pro Monat. Seit dem 1. Februar gilt gleichzeitig die neue Gebührenregelung für die Von-Kühlmann-Straße und den „Papierfleck“: Bei einer Höchstparkdauer von drei Stunden sind dann zwischen 9 Uhr und 18 Uhr pro Stunde 1,50 Euro zu entrichten. In und um die Altstadt ist die Gebühr für das oberirdische Parken in der Kernzeit (Montag bis Samstag 9 bis 18 Uhr sowie neu an Sonn- und Feiertagen von 12 bis 18 Uhr) von 0,50 Euro je 20 Minuten auf 0,60 Euro je 20 Minuten gestiegen. In den Abendstunden sind von 18 bis 24 Uhr jetzt 0,20 Euro je 20 Minuten fällig. Früher wurden zwischen 18 und 21 Uhr sowie zwischen 21 und 0 Uhr jeweils insgesamt 1 Euro fällig und an Sonn- und Feiertagen zwischen 12 und 0 Uhr insgesamt 2 Euro.

Generell müssen Parkende in Landsberg häufig ungerade Beträge entrichten. Gerade in der Innenstadt schlagen in Geschäften oder Gastronomiebetrieben deswegen häufig Fahrzeugbesitzer auf, um sich das nötige Kleingeld zu wechseln. "Leider ist es nicht möglich, dass die Standard-Parkscheinautomaten Geld wechseln", heißt es dazu von der Stadt. Pressesprecherin Susanne Flügel teilt auf Nachfrage mit, dass derzeit an fünf von insgesamt 18 Automaten mit Giro- oder Kreditkarte bezahlt werden kann. Diese befinden sich am Infanterieplatz, am Holzmarkt, am Papierfleck-Nord, am Vorderanger-Süd und an der Von-Kühlmann-Straße gegenüber der Hausnummer 9. In diesem Jahr werden zwei weitere Automaten aufgestellt, an denen eine Kartenzahlung möglich ist, so Flügel. Geplant ist, in den kommenden Jahren dann alle nach und nach umzustellen.

