Staatsministerin Claudia Roth macht sich im Landkreis für lokale Kultur stark

Claudia Roth betont sowohl im Eglinger Heimatmuseum als auch im Lech-Atelier Landsberg, wie wichtig unterschiedliche Kulturräume sind.

Claudia Roth zu übersehen, ist schwierig. Zwischen den in neutral gekleideten Lokalpolitikerinnen und -politikern sticht die gebürtige Ulmerin in ihrem roten Rollkragenpullover, bunt geblümten Rock und den Zuckerwatten-pinken Haarsträhnen hervor. Als die Politikerin über das Gelände des Lech-Ateliers in Landsberg schlendert und an dem Teil des umgarnten Waldes ankommt, betont sie noch einmal, dass es wirklich nichts Vergleichbares in Bayern gibt.

Eglinger Heimatmuseum soll gefördert werden

Die Staatsministerin ist auf Besuch in der Region und nachdem sie sich die Tage zuvor in Schwaben unterschiedliche Projekte und Einrichtungen angesehen hat, sah sie sich am Wochenende in Egling und Landsberg an, was die Kulturlandschaft so bietet. In Egling stoppte sie im Heimatmuseum und beschäftigte sich dort unter anderem mit der Ausstellung „Wir und der Nationalsozialismus“. Museumswissenschaftler und -leiter Christoph Vila, der das Projekt angepackt hatte, nutzte die Chance, um mit Roth über die Bedeutung lokaler und ländlicher Kulturakteure zu sprechen. Vila ist es wichtig, Bürgerinnen und Bürger wie bei dem NS-Projekt einzubinden und bei der Gestaltung der Ausstellungen zu integrieren: „Wir wollen nicht bloß Objekte in verstaubten Vitrinen ausstellen, sondern dritter Ort sein.“

Rückblickend ist er zufrieden, wie der Besuch mit der Kulturministerin ablief. Er werde sich zu zwei einzelnen Projekten in naher Zukunft noch mal mit Roth austauschen. Es geht um Fördergelder und wie kleinere Einrichtungen wie das Heimatmuseum unterstützt werden können. Claudia Roth sprach bei ihrem Besuch aber auch von dem geplanten Förderprogramm „Aller.Land“, das nächstes Jahr starten soll. Mithilfe des Programms sollen bis 2030 längerfristige beteiligungsorientierte Kulturvorhaben entwickelt und vor Ort neue Allianzen zwischen Kultur- und Demokratiearbeit, politischer Bildung und Regionalentwicklung gefördert werden. Insgesamt stellt der Bund dafür über 69 Millionen Euro zur Verfügung. Dabei arbeitet die Bundesregierung für Kultur und Medien mit dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zusammen.

Aber nicht nur in Egling kann sich Roth vorstellen, Projekte zu fördern. Angetan war sie unter anderem auch von ihrem Besuch des Lech-Ateliers in Landsberg. Mit dabei waren Grüne-Politiker Ludwig Hartmann, Gabriele Triebel und Landsbergs Zweiter Bürgermeister Moritz Hartmann. Aber auch Landrat Thomas Eichinger ( CSU), Bundestagsabgeordneter Michael Kießling (CSU) und Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) schlossen sich dem Termin an.

Beim Besuch von Claudia Roth schauten sich auch andere Politiker und Politikerinnen das Lech-Atelier an. Foto: Thorsten Jordan

Claudia Roth begeistert vom Lech-Atelier-Konzept

Franz Hartmann, der mit dem Verein „Kunst hält Wache“ das Grundstück am Waldfriedhof vor drei Monaten hergerichtet hat, erzählte der Gruppe von der Entwicklung des Konzepts und dem Erfolg der Veranstaltungen, die im Sommer auf dem Gelände stattgefunden hatten. „Vor drei Monaten? Hier?“, hakte Claudia Roth direkt nach und zeigte auf den Boden. Ludwig Hartmann antworte ihr mit einem Lachen, „Das ist das Landsberger Tempo“ und ließ seinen Bruder weiter ausführen. Man habe noch einmal bestätigt bekommen, wie groß der Bedarf an solchen Möglichkeiten sei, sagte Franz Hartmann. Im Winter sollen weitere Veranstaltungen auf der Fläche stattfinden. „So wie das Tollwood-Festival früher mal war. Vielleicht mit einem fahrenden Glühweinstand.“

„Eigentlich hört sich das an, wie eine süddeutsche Version der Kampnagel Fabrik in Hamburg“, sagte Roth und bedankte sich für den Vortrag. Die Art des Kulturellen Austauschs begeistere sie. Kultur dürfe kein Luxus sein und dass in der Kultur der „Sound der Demokratie“ mitschwinge. Um das Landsberger Subkulturprojekt zu fördern, müsste noch ein fester Rahmen geschaffen werden. „Versprechen kann ich nichts, aber es soll natürlich unterstützt werden, dass Kultur in dieser Breite einen Raum bekommt.“

Lokalpolitiker wollen ebenfalls die Kultur stärken

Doris Baumgartl erklärte bei dem Rundgang, dass man sich in Landsberg natürlich vorwiegend um bezahlbaren Wohnraum, Gewerbe und das Klima Gedanken mache. „Aber ich glaube, es ist ebenso notwendig, die eigenen kreativen Wurzeln nicht aus den Augen zu verlieren.“ Franz Hartmann sei ein wunderbares Beispiel dafür, motivierte Menschen zusammenzubringen. Thomas Eichinger hakte nach, dass auch für die Wirtschaft solche Räume wichtig seien, da sie für Fachkräfte eine solche Region attraktiver gestalten. Er hofft, dass am Fliegerhorst Penzing Liegenschaften übrig bleiben, die ähnlich wie das Lech-Atelier als freie Kunsträume genutzt werden können.