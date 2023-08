Landsberg

18:02 Uhr

Ein Elektroflugzeug aus Landsberg setzt auf der Insel Norderney auf

Der Flieger vor dem geplanten Abflug am Flughafen in Memmingen. Der Start musste letztlich wegen des Wetters ins hessische Gelnhausen verlegt werden.

Plus Der E-Flieger der Firma Elektra Solar ist mit nur einem Zwischenstopp mehr als 400 Kilometer unterwegs. Bald ist ein Interkontinentalflug geplant.

Von Dominik Stenzel

Mit seinem am Penzinger Feld in Landsberg angesiedelten Unternehmen Elektra Solar möchte Calin Gologan Pionierarbeit in der elektrischen Luftfahrt leisten. Nun berichtet der 69-jährige Luftfahrtingenieur von einem "Meilenstein" in der zwölfjährigen Firmengeschichte: Mit dem zweisitzigen Elektroflugzeug "Elektra Trainer" gelang ein Flug von Gelnhausen bei Frankfurt auf die ostfriesische Insel Norderney - mit nur einem Zwischenstopp. In wenigen Wochen soll der erste Interkontinentalflug folgen.

Eigentlich sollte die Elektra Trainer am vergangenen Dienstag eine noch weitere Strecke zurücklegen. Der Start war laut Gologan in Memmingen vorgesehen, wo der Flieger auch stationiert ist, doch die Wetterbedingungen ließen dies nicht zu: Starkregen und eine dicke Wolkendecke zwangen das Team von Elektra Solar zum Improvisieren. Also wurde der Ultraleichtflieger mit einem Anhänger zum Flugplatz ins hessische Gelnhausen transportiert.

