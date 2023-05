Eine Wasserallianz für den Landkreis Landsberg

Bei einem Symposium in Landsberg dreht sich alles ums Wasser als lebenswichtiges Gut. Wie es künftig besser geschützt werden soll.

Was brauchst Du? Was ist wirklich wichtig? Als Petra Krafsig diese Fragen vor einem Jahr stellte, wurde es still bei den Besuchern der Regionalgruppe der Landsberger Gemeinwohl-Ökonomie. Die Antwort ließ auf sich warten, bis mit „Wasser brauchst Du!“ eine Antwort mit einem kraftvollen Projekt entstand. Ein besonderer Höhepunkt war das erste Wassersymposium, das im Vortragssaal über der Lechturnhalle seine Premiere erlebte.

„Wasser prägt unseren Landkreis zwischen Ammersee und Lech, und wir wollen uns als erster Landkreis zu den Zielen der Blue Community bekennen“, sagte Landrat Thomas Eichinger zu Beginn der Veranstaltung. Der Umweltausschuss des Landkreises hatte dazu einen einstimmigen Beschluss herbeigeführt. Das Bekenntnis zur Blue Community beinhaltet laut Pressemeldung der Regionalgruppe neben in Bayern selbstverständlichen Zielen wie Wasserversorgung und Abwassermanagement in öffentlicher Hand auch Maßnahmen, um die Verfügbarkeit von Leitungswasser im öffentlichen Raum und Trinkwasserprojekte in weniger entwickelten Regionen voranzubringen.

Die Grenzen des Wohlstands zeigen sich auch am Ammersee

„Lassen Sie uns zuerst dem Lech lauschen“, lud Doro Heckelsmüller ein, dem unmittelbar vorbeifließenden Lech mit dem Harfenklang zu folgen. Jochen Siebel erklärte: „Unser Ziel ist das gute Leben für alle. Die Gemeinwohl-Ökonomie bietet sowohl Vision als auch Methode, dieses Ziel zu erreichen.“

Dr. Bernhard Ernst, Biologe und Fischer aus Utting, zeigte die Grenzen des Wohlstands am Beispiel des Ammersees auf. Die für die Vitalität des Sees wichtige Zeit der Umschichtung im Winter verkürzte sich in den vergangenen 40 Jahren um durchschnittlich sechs Wochen. „Das läuft bei einer Erhöhung der Temperaturen auf einen Kipppunkt in einigen Jahren zu, bei dem sich schleimige Teppiche aus Blaualgen auf dem See entwickeln können, so, wie wir es aus wärmeren Regionen bereits kennen.“ Sein Fazit: „Wir haben vor allem über die letzten zwei Generationen unseren Wohlstand auf Kosten der Natur generiert.“ Seine Zuversicht liegt in den vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten, unter anderem in der Revitalisierung der Zuläufe und der Uferlebensräume, aber auch in Veränderungen wie Verkehrswende und biologischer Landwirtschaft.

Auch Landrat Thomas Eichinger sprach beim Wasser-Symposium in der Lechturnhalle in Landsberg. Foto: Jochen Siebel

Die Lech-Rangerin Patrizia Majowski vom Lebensraum Lech zog eine persönliche Bilanz: „Zu Beginn meiner Tätigkeit habe ich mich vor allem an der Schönheit des Lechs und der angrenzenden Landschaft gefreut, heute sehe ich, was wir alles bewegen müssen, um einen ökologisch guten Zustand des Lechs herbeizuführen, der ihn robust für den Klimawandel macht."

Lesen Sie dazu auch

„Denen, die Brunnen und Wasserwerke bauen, wird ewige Seligkeit im Paradies zugesagt“, zitierte Ulrich Heindl von den Stadtwerken eine indische Weisheit, um schmunzelnd anzufügen, dass er es begrüßen würde, wenn das auch für ihn zuträfe. Eine wachsende Herausforderung sei neben sinkenden Grundwasserständen und steigenden Temperaturen, die zulasten der natürlichen Reinigung des Grundwassers wirken, das zunehmende Mikroplastik, und jedes Entfernen von Plastik aus der Natur sei deshalb wertvoll.

Kann sich in Zukunft am Lech etwas ändern?

Nach Exkursionen in der Stadt eröffnete den Dialog Dr. Nico Döring, Begründer der Isar-Allianz und Leiter der Wildfluss-Akademie, der Erfahrungen aus der Revitalisierung der Isar einbrachte. Immer wieder galt es, bei Entscheidungsträgern Verantwortung einzufordern. Vielen sei nicht bewusst, dass die volkswirtschaftlichen Schäden der Kanalisierung mitunter größer sind als die Wohlstandsmehrung durch Stromerzeugung. Die Wasserwirtschaft sei zu der Erkenntnis gelangt, dass die Geschiebe-Weiterführung für den Fluss essenziell ist. „Für den Lech bietet sich jetzt – im Vorfeld der Neuvergabe der Stromkonzessionen ab 2034 - die einmalige Gelegenheit, ganzheitlich vorzugehen und damit vieles besser zu machen!“

In dieselbe Kerbe schlug Förster Ludwig Pertl: „In unserem Projekt Life Future Forest können wir jetzt zeigen, dass regionale Versorgung mit gutem Wasser möglich und angesichts der Klimaentwicklung auch dringlich ist. Die Gesamtleistung der Ökosysteme muss in unsere Entscheidungen einfließen, die Holzproduktion macht nur einen Bruchteil der Leistung unserer Wälder aus.“ Aus den Reihen der Teilnehmer kam laut Pressemitteilung die Anregung, eine Wasserallianz zu gründen, um in der Region einen weitsichtigen Umgang mit den lebenswichtigen Wasserressourcen für die nächste Generation auf den Weg zu bringen. (AZ)