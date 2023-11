Findet das Lechgau-Trachtenfest nächstes Jahr in Landsberg statt?

Gibt es nächstes Jahr ein Lechgau-Trachtenfest? Und wenn ja, wo? Diese Fragen standen unter anderem im Raum bei der diesjährigen Herbstgauversammlung in Kaufbeuren.

112 Delegierte aus allen Vereinen des Lechgaus, der Gauausschuss und Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse waren zur Versammlung ins Hotel „Am Kamin“ gekommen. Doch bevor es um künftige Planungen und Veranstaltungen ging, standen erst einmal die Rückblicke der Sachgebietsleiter auf der Tagesordnung. Dabei erfuhren die Anwesenden ausführlichst, was in den einzelnen Sparten des Lechgaus im letzten halben Jahr los war: Von den Einsätzen der Gau-Plattlergruppe, den Aktivitäten der Jugend, den Feierlichkeiten zum 140-jährigen Bestehen der Bayerischen Trachtenbewegung und natürlich dem Höhepunkt eines jeden Trachtler-Kalenders, dem diesjährigen Gaufest in Epfach.

112 Delegierte aus allen Vereinen waren nach Kaufbeuren zur Versammlung des Lechgaus gekommen. Foto: Christine Wölfle

Das Gaufest wird wohl nicht mit der Landsberger Wiesn zusammenfallen

Gibt es dieses Highlight im nächsten Jahr auch? „Eigentlich war der Plan schon fertig, dass wir am 15. und 16. Juni unser Gaufest in Landsberg feiern, im Rahmen der Landberger Wiesn“, leitete Gauvorstand Franz Multerer das Thema ein. „Die Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl, der Festwirt und die Schausteller waren begeistert von der Idee. Doch dann gab es kurzfristig ein Termin-Problem“, so Multerer weiter. Denn an diesem Wochenende findet das Musikfest des Bezirks Lech-Ammersee in Türkenfeld statt.

Das hieße, dass die Lechgau-Vereine, deren Blaskapellen diesem Musikbezirk angehören (unter anderem Hofstetten, Hohenfurch und auch Landsberg), entweder gar nicht, oder ohne Musik beim Gaufest dabei wären. Das möchten die Verantwortlichen nicht. Eine Lösung könnte so aussehen, dass das Lechgau-Trachtenfest um eine Woche nach hinten verschoben wird (22. und 23. Juni). Wenn die Schausteller und der Festwirt, das mittragen. Die Stadt Landsberg steht laut Multerer fest hinter dem Gaufest. Die Entscheidung wird in den nächsten Wochen fallen.

Für 2025 und 2026 stehen die Veranstaltungsorte schon fest

Für die darauffolgenden Jahre stehen die Gaufeste fest: 2025 wird das Lechgau-Trachtenfest in Rott, und 2026 in Hohenfurch stattfinden. Und für 2027 hat sich bei der Versammlung ebenfalls ein Ausrichter gefunden: Der Bayerische Rigi Hohenpeißenberg. Wenn es nach Oberbürgermeister Bosse ginge, würde demnächst auch ein Gaufest in Kaufbeuren stattfinden: „Also mich hättet ihr auf jeden Fall voll auf eurer Seite“, versprach das Stadtoberhaupt. (AZ)

