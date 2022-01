Klinikum Landsberg: Mann randaliert in der Notaufnahme

Ein Mann randaliert in der Notaufnahme des Landsberger Klinikums. Welchen Schaden er dabei anrichtet.

In der Nacht von Freitag auf Samstag randaliert ein 41-jähriger Landsberger in der Notaufnahme des Landsberger Klinikums. Dabei richtet er großen Schaden an.

Wie die Polizei meldet, brachte der Mann seine Frau gegen 2.30 Uhr in die Notaufnahme. Dort hörte er eigenen Angaben zufolge plötzlich Stimmen und schlug mit einem Skistecken auf die Scheiben seines Autos. In der Notaufnahme riss er einen Flachbildfernseher von der Wand und warf ihn auf den Boden. Der Wagen des Landsbergers musste abgeschleppt werden, da er nicht mehr fahrbereit war.

Mann begibt sich freiwillig in psychiatrische Behandlung

Der Sachschaden am Fernseher beträgt nach Angaben der Polizei rund 600 Euro. Der Mann begab sich anschließend freiwillig in psychiatrische Behandlung.

