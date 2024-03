Landsberger Ärzte gegen Atomkrieg melden sich zu Ostern zu Wort

Die Landsberger IPPNW-Regionalgruppe sendet einen Friedensappell an den Bundestag. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine fordert sie Frieden, Diplomatie und Abrüstung.

Mit einem Friedensappell zum Osterfest wendet sich die Landsberger Regionalgruppe IPPNW an die Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Die Organisation "Internationale Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzt*innen in sozialer Verantwortung" warnt vor einer steigenden nuklearen Gefahr. "Der Ukraine-Krieg kann, wenn nicht bald eine Verhandlungslösung gefunden wird, jederzeit in einen Nuklearkrieg eskalieren", heißt es in einer am Gründonnerstag veröffentlichten Mitteilung.

Seit dem 7. Oktober sei in Nahost ein weiterer Krieg mit einem nuklearen Eskalationspotenzial hinzugekommen. Außerdem seien in den vergangenen Jahren wiederholt Abrüstungsverträge gekündigt worden und die Atomwaffenarsenale würden verstärkt, auch Deutschland halte weiter an der nuklearen Abschreckung fest. Die Militärausgaben sollen 2024 auf grob zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts, über 86 Milliarden Euro, erhöht werden und in den kommenden Jahren weiter steigen.

Was für die IPPNW-Gruppe aus Landsberg wichtiger als Aufrüstung ist

"Statt immer mehr Mittel in Militär und Rüstungsindustrie zu stecken und damit globale Krisen weiter anzuheizen, brauchen wir finanzielle Programme für die Bekämpfung der Klimakatastrophe, für Gesundheit, Bildung und Soziales sowie massive Investitionen in die marode Infrastruktur", verlangen der ehemalige IPPNW-Geschäftsführer Rolf Bader und der Sprecher der Landsberger Regionalgruppe, Dr. Wolfgang Lerch.

"Anlässlich der am Wochenende bundesweit stattfindenden Ostermärsche fordern wir die Bundestagsabgeordneten auf, sich für ein Ende der Kriege in der Ukraine und in Gaza einzusetzen. Setzen Sie sich kraft Ihres Amtes für Frieden, Diplomatie und Abrüstung ein, statt die Bevölkerung ,kriegstüchtig' machen zu wollen oder gar über europäische Atombomben nachzudenken", heißt es in dem Appell abschließend. (AZ)

