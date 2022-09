Landsberger Stadtrat kündigt Fraktionsgemeinschaft

Der Landsberger ÖDP-Stadtrat Stefan Meiser beendet die Fraktionsgemeinschaft mit der UBV.

Stefan Meiser ( ÖDP) hat am Montagabend die Beendigung der Fraktionsgemeinschaft mit der UBV im Landsberger Stadtrat per E-Mail verkündet: "[H]iermit teile ich Ihnen mit, dass ich mit sofortiger Wirkung die Fraktionsgemeinschaft mit der UBV Landsberg beende." Das kurze Schreiben liegt unserer Redaktion vor. Beweggründe nannte Meiser nicht. Der Vereinigung UBV gehört auch Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl an.

Landsberger Stadtrat bildet neue Ausschussgemeinschaft

Stattdessen bildet Meiser eine Ausschussgemeinschaft mit Franz Daschner, wie er in einer weiteren E-Mail an die Oberbürgermeisterin Baumgartl, deren Stellvertreter Moritz Hartmann (Grüne) und Felix Bredschneijder (SPD) sowie die Fraktionsvorsitzenden mitteilte. Die Ausschussgemeinschaft trägt den Namen ÖDP/Daschner, da Meisers Stadtratskollege fraktionslos ist.

