Mann übersieht beim Rückwärtsfahren Leichtkraftrad

In Landsberg kommt es zum Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Leichtkraftrad. Dessen Fahrer rettet sich durch einen Sprung.

Am frühen Montagabend ist es in Landsberg zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, setzte gegen 17.30 Uhr der 39-jährige Fahrer eines Kleintransporters in der Speestraße zurück, um einem entgegenkommenden Fahrzeug das Passieren einer Engstelle zu ermöglichen. Dabei hatte er jedoch den Fahrer eines Leichtkraftrades übersehen, der hinter ihm stand.

Dieser konnte sich durch einen Sprung von seinem Zweirad aus dem Gefahrenbereich retten, das Leichtkraftrad wurde jedoch total beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro, so die Polizei. (AZ)

