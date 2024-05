Missglücktes Wendemanöver: Hoher Sachschaden bei Unfall in Landsberg

Beim Wenden im Bereich der Schongauer Straße übersieht ein Autofahrer einen anderen Pkw. Warum ihn nach dem Unfall zusätzlich eine Anzeige erwartet.

Am Sonntagmittag ist bei einem Verkehrsunfall in Landsberg ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, wollte gegen 13.34 Uhr ein 45-jähriger Autofahrer aus Kaufbeuren an der Einmündung zum Wiesenring auf der Schongauer Straße wenden. Dabei übersah er, dass hinter ihm ein weiterer Pkw fuhr. Dieser konnte dem wendenden Fahrzeug nicht mehr ausweichen und kollidierte frontal mit dessen Fahrerseite.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Der Verursacher erhält laut Polizei zusätzlich eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da ihm vor einigen Jahren bereits der Führerschein entzogen worden war. (AZ)

