Motorradfahrer bei Auffahrunfall in Landsberg verletzt

Ein Autofahrer übersieht, dass der 17-Jährige am Kreisverkehr am Bayertor anhalten muss und fährt mit seinem Auto auf.

Bei einem Verkehrsunfall in Landsberg hat sich ein 17-Jähriger aus Issing am Dienstagnachmittag verletzt. Ein Autofahrer fuhr auf sein Leichtkraftrad auf.

Nach Angaben der Polizei hielt der Jugendliche mit seinem Leichtkraftrad auf der Neuen Bergstraße vor dem Kreisverkehr an, um andere Fahrzeuge durchfahren zu lassen. Dies bemerkte ein nachfolgender 62-jähriger Landsberger zu spät. Er fuhr mit seinem Wagen auf das Leichtkraftrad auf. Dabei verletzte sich der junge Kradfahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 1700 Euro. (AZ)

