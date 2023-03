Neigt der mutmaßliche Römerhang-Mörder zur Eifersucht?

Plus Im Verfahren um den Mord am Landsberger Römerhang sagt die Ex-Verlobte des Hauptangeklagten aus. Manche Äußerungen des 25-Jährigen kommen vor Gericht nicht gut an.

Im Mai 2021 starb ein junger Mann nach einer Messerattacke in einer Wohnanlage am Landsberger Römerhang. In einem weiteren ereignisreichen Verhandlungstag schauten sich die Prozessbeteiligten vor dem Schwurgericht in Augsburg eine Videorekonstruktion der brutalen Tat an. Der Hauptangeklagte war darin mit einem entscheidenden Detail nicht einverstanden – seine Verteidiger sahen sich gezwungen, ihn einzubremsen. Die Ex-Verlobte sprach über das Verhalten des 25-Jährigen während ihrer Beziehung.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 25-Jährigen Tötung aus heimtückischen und niedrigen Beweggründen mit einem Messer vor. Ein weiterer Angeklagter, der sich nicht mehr in Untersuchungshaft befindet, muss sich wegen Nötigung vor Gericht verantworten, außerdem soll er am Tatabend eine Schusswaffe bei sich getragen haben. Das Verfahren gegen einen zweiten mutmaßlichen Komplizen, der im Treppenhaus Schmiere gestanden haben soll, wurde hingegen unlängst wegen Geringfügigkeit eingestellt.

In der Verhandlung kamen nun zunächst die Vergangenheit des Hauptangeklagten und dessen Verhalten nach den verhängnisvollen Geschehnissen auf den Tisch. Zunächst war eine enge Bekannte als Zeugin geladen, die den 25-Jährigen kurz nach der Tat getroffen hatte. Er habe durcheinander gewirkt und davon gesprochen, jemanden "angestochen" zu haben, so die 19-Jährige. Dem Wunsch, für ihn ein Hotelzimmer in Budapest zu buchen, sei sie nicht nachgekommen. Seine Flucht endete schließlich in der ungarischen Stadt Győr, wo er mit einem der mutmaßlichen Komplizen festgenommen wurde.

Römerhang-Prozess: Hauptangeklagter wollte in Hotel in Budapest untertauchen

Anschließend war seine 26-jährige Ex-Verlobte geladen. Sie hätten sich auseinandergelebt, als der Mann eine andere Haftstrafe absitzen musste. Während ihrer zweieinhalbjährigen Beziehung habe sie den mutmaßlichen Mörder weder als gewalttätig noch als eifersüchtig erlebt. In den Augen der Staatsanwaltschaft soll der Hauptangeklagte jedoch aus Eifersucht gehandelt haben: Demnach ereignete sich die Tat in der Wohnung einer jungen Frau, um die er und das Opfer buhlten. Die Ex-Verlobte will auch von den Drogengeschichten des 25-Jährigen nichts mitbekommen haben, wenngleich sie nicht wisse, was er hinter ihrem Rücken gemacht habe. Auch der nach eigenen Angaben beste Freund des mutmaßlichen Mörders erschien vor Gericht. Ungefähr ein halbes Jahr vor der Tat habe sich dieser aber "abgekapselt" und plötzlich anders verhalten. "Es ist traurig mitanzusehen, wenn jemand so etwas macht. Ich habe nicht viele Worte."

Bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck wurde nach der Messerattacke am Römerhang eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, deren Hauptsachbearbeiterin im zweiten Teil des Verhandlungstags die Ergebnisse zusammenfasste. Die Beamtin und ihr Team gingen davon aus, dass der zweite Angeklagte, der über keine entsprechende Erlaubnis verfügt habe, wohl eine scharfe und schussbereite Waffe dabeihatte. In diesem Zusammenhang rief sie die Aufforderung des Hauptangeklagten in Erinnerung ("Knall ihn ab!"). Die beiden Männer sprachen hingegen von einer Schreckschusspistole.

Ermittlungen der Polizei legen eine Eifersuchtstat nahe

Nachdem der zweite Angeklagte die Wohnung dann doch verlassen hatte, habe der Hauptangeklagte mit einem Küchenmesser zugestochen. Bei einem gezielten Stich in den Unterbauch müsse jeder mit gesundem Menschenverstand davon ausgehen, dem Opfer dadurch lebensgefährliche Verletzungen zuzufügen, sagte die Polizistin. Auch wenn den Angreifer und den verstorbenen Familienvater der Bezug zum Drogenmilieu verband, geht die Beamtin von einer Eifersuchtstat aus. So sei etwa eine geplante Geldübergabe nicht ersichtlich. In den Augen der Ermittler war der Angeklagte in die Frau verliebt, in deren Wohnung der Streit eskalierte. Der Landsberger Rechtsanwalt Joachim Feller, der als Nebenkläger das Kind des Opfers vertritt, sagte hingegen unlängst gegenüber unserer Redaktion, dass die Tat als Auseinandersetzung unter Drogendealern zu sehen sei.

Die damalige Wohnungsbesitzerin will den mutmaßlichen Mord gesehen haben und gilt als Hauptzeugin. Auf Grundlage ihrer Aussagen rekonstruierte die Polizei die Geschehnisse am Tatort und dabei sei sie glaubwürdig rübergekommen, so die Hauptsachbearbeiterin. Der mutmaßliche Mörder schaltete sich nach Ansicht des Videos im Verhandlungssaal ein. Die Darstellungen seien "größtenteils richtig", allerdings habe das Opfer ihn an der Schulter gepackt und nicht umgekehrt, wodurch er erschrocken sei. Bereits in der Vergangenheit hatte er darauf beharrt, dass der Verstorbene lediglich eingeschüchtert werden sollte. Dieser habe als Dealer viele Menschen abgezogen.

Der zweite Angeklagte muss sich weiter vor Gericht verantworten

Nun versuchte er mehrfach, den Straftatbestand in Richtung Totschlag zu lenken – seine beiden Anwälte bremsten ihn zum Teil ein, denn vor Gericht kamen die Ausführungen nicht allzu gut an. "Wenn Sie nicht wegen Mordes verurteilt werden, haben Sie viel erreicht", sagte der Staatsanwalt. Schon zuvor hatte Richter Roland Christiani gemahnt: "Reizen Sie den Bogen nicht aus mit Ihrer Rechtskenntnis."

Der Verteidiger des mutmaßlichen Komplizen hatte für den Verhandlungstermin ein Rechtsgespräch beantragt. Der Angeklagte solle die Nötigung gestehen und hierfür eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung erhalten, hieß es aus dem Kreis der Verteidiger. Das Gericht ließ sich jedoch nicht darauf ein. Der 26-Jährige machte erstmals Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen. Demnach habe er ein "gutes Verhältnis" zu seiner engen Familie und sei aktuell bei einem Unternehmen im Landkreis Landsberg angestellt. Wegen seiner Abwesenheit aufgrund der Gerichtstermine habe er zuvor schon einen Job verloren. Der Prozess wird in der kommenden Woche fortgesetzt.