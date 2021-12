Neue Corona-Teststation auf der Waitzinger Wiese in Landsberg

Plus Zwei Landsberger Gastronomen lassen ihr Personal für eine Corona-Schnellteststation schulen. Wann ihr Angebot startet.

Von der Idee bis zur Umsetzung dauerte es nur wenige Tage und bereits ab Mittwoch, 15. Dezember, wird es auf der Waitzinger Wiese in Landsberg eine große Corona-Teststation geben. Die beiden Landsberger Gastronomen Dominik Wagmann und Claus Moritz stellen die Station auf die Beine und bieten einen besonderen Service an.