Neue Strommasten in Landsberg: Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz

Plus Bei Erpfting werden Vorseile in die erneuerten Masten eingehängt. Auch für die Techniker der LEW ist das ein nicht ganz alltäglicher Einsatz.

Seit Wochen werden zwischen Honsolgen im Nachbarlandkreis Ostallgäu und der Stadt Landsberg die Hochspannungsleitungen erneuert. Nun stand dabei ein besonders spektakulärer Bauabschnitt an: Mithilfe eines Hubschraubers wurden Vorseile in die bereits aufgestellten, neuen Strommasten eingehängt. Auch für die Vertreter der LEW Verteilnetz GmbH (LVN) vor Ort war das ein nicht ganz alltäglicher Einsatz.

Teilweise war die rund acht Kilometer lange Leitung zwischen Honsolgen und Landsberg bereits mehr als 60 Jahre alt und hatte damit ihre technische Lebensdauer erreicht. Auch erneuert die LVN im Zuge der Arbeiten zehn Masten der Freileitung Schongau-Landsberg südlich von Landsberg. In einem weiteren Bauabschnitt westlich von Landsberg legt die LVN die dort parallel laufenden Leitungen auf ein Leitungsgestänge zusammen, wodurch sechs Masten nicht mehr benötigt werden. Dort verliefen die Leitungen Honsolgen-Landsberg und Schongau-Landsberg sehr nah beieinander, heißt es von der LVN.