Omas for Future rufen mit Aktion in Landsberg zur Europawahl auf

Mit Plakaten machen die Omas for Future in Landsberg auf die Wahl am 9. Juni aufmerksam. Wofür sich die Organisation einsetzt.

An der Kreuzung Katharinenstraße/Von-Kühlmann-Straße in Landsberg haben die Omas for Future am Freitagmittag auf die anstehende Europawahl am 9. Juni aufmerksam gemacht. Mit Plakaten überquerten die fünf Mitwirkenden während der Grünphasen für Fußgänger die Fahrbahn und positionierten sich zudem am Straßenrand und auf den Verkehrsinseln, um so von Verkehrsteilnehmern und Passanten gesehen zu werden.

„Wir möchten die Menschen anregen, wählen zu gehen“, sagte Sigrid Hepting für Omas for Future. Die Europawahl sei wichtig, und es seien viele Erstwählerinnen und Erstwähler dabei. Das Wahlalter wurde erstmals auf 16 Jahre gesenkt.

„Wir setzen uns ein für eine lebenswerte Zukunft“, sagte Hepting. Die Organisation stehe ein für die Demokratie, den Klimaschutz, eine ökologische Landwirtschaft und eine „menschenwürdige Mobilität“. In Landsberg hätten Fußgänger, Radfahrerinnen und Kinder im Verkehr „oft das Nachsehen“. In Person von Liam Sauer war auch die Ortsgruppe Landsberg von Fridays for Future vertreten. Am Danziger Platz und im Bereich Augsburger Straße/Hindenburgring waren am Freitag ebenfalls Aktionen geplant.

