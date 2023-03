Landsberg

vor 2 Min.

Omer Klein Trio läuft im Stadttheater Landsberg zur Hochform auf

Plus Der Jazzmusiker Omer Klein aus Israel ist in Landsberg zu Gast. Mit seinen Partnern liefert er einen denkwürdigen Auftritt ab.

Von Jörg Konrad

„Ich wurde in Israel geboren, das von Anfang an ein Schmelztiegel von Menschen aus der ganzen Welt war“, erzählte Pianist Omer Klein anlässlich der Veröffentlichung seines gerade erschienenen Albums „Life & Fire“. „Die Eltern meiner Eltern kamen aus Osteuropa und Nordafrika.“ Diese Vielfalt kultureller Einflüsse liegt ganz allgemein auch dem Jazz zugrunde. Insofern wundert es wenig, dass sich Israel als ein schier unerschöpflich erscheinender Hort herausragender Jazzmusiker entpuppt. Einziger Nachteil: Im eigenen Land gibt es zu wenig Auftrittsmöglichkeiten. In Landsberg gibt es Kenner als Kuratoren und Enthusiasten als Publikum. Also ist es nur logisch, dass das Omer Klein Trio (mittlerweile zum dritten Mal in zehn Jahren) auch am Lech gastiert. Und es wurde ein denkwürdiger Auftritt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

