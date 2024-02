Pedelecfahrerin wird bei Unfall in Landsberg verletzt

Eine Pedelecfahrerin fährt auf dem Radweg an der Carl-Friedrich-Benz-Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Sie stößt mit einem Auto zusammen.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochmittag in Landsberg gekommen. Laut Polizei befuhr eine 74-jährige Landsbergerin den Radweg der Carl-Friedrich-Benz-Straße in östlicher Richtung auf der linken Straßenseite.

Dabei übersah sie einen aus einem Grundstück ausfahrenden Pkw und kollidierte ungebremst mit dessen Beifahrerseite. Beim daraus resultierenden Sturz wurde sie leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 1200 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)

Lesen Sie dazu auch