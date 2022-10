Polizei Landsberg: Jetzt ist der Wechsel an der Spitze offiziell

Die Leiter der Polizei in Landsberg und Dachau tauschen die Plätze. Für Thomas Rauscher ist es eine Rückkehr in die Heimat.

Zum 1. November ergibt sich für zwei Führungskräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord eine besondere Gelegenheit, die so im Bereich des Polizeipräsidiums noch nie gegeben war. Die Polizeidirektoren Bernd Waitzmann und Thomas Rauscher tauschen ihre Plätze. Waitzmann wechselt von Landsberg nach Dachau und Rauscher von Dachau nach Landsberg.

"Ich bin sehr glücklich über eine außergewöhnliche Win-Win-Situation für alle Beteiligten", sagte Polizeipräsident Günther Gietl bei einem Pressegespräch anlässlich des Dienststellenleiterwechsels bei der Polizeiinspektion Dachau. Polizeidirektor Thomas Rauscher hat seit 18 Jahren die Polizeiinspektion Dachau geleitet, dort ist er vom Polizeirat bis zum Polizeidirektor aufgestiegen. Die Pensionierung ist für den 58-jährigen Rauscher noch kein Thema. "Dennoch hatte er zum jetzigen Zeitpunkt den Wunsch nach einer Veränderung, nach einer nochmaligen neuen Station in seiner beruflichen Vita", so der Polizeipräsident.

Bei unerwarteten Einsätzen schneller im Büro

Rauscher pendelt seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten verlässlich vom Landkreis Landsberg, wo er mit seiner Familie lebt, nach Dachau. "Ich bin dankbar, die künftigen Jahre meiner beruflichen Tätigkeit in meiner Heimatstadt ausüben zu können", so Rauscher. Damit sieht der Polizeidirektor auch die Möglichkeit, die bisherigen Pendelzeiten, die er im Auto verbracht hat, noch stärker in seine Aufgaben bei seiner Polizeiinspektion investieren zu können und bei größeren, unerwarteten Einsätzen auch außerhalb der Bürozeiten schneller vor Ort sein zu können. Rauscher wird künftig mit dem bewährten Landsberger Vizechef Martin Heinrich zusammenarbeiten.

Polizeidirektor Bernd Waitzmann hat in den vergangenen zehn Jahren verschiedene Funktionen beim Polizeipräsidium Schwaben Nord in Augsburg bekleidet, bis er Anfang 2020 neuer Landsberger Dienststellenleiter wurde. Für den G7-Gipfel 2022 in Garmisch-Partenkirchen verließ er bereits auf Bitten des Polizeipräsidiums seine Dienststelle für ein halbes Jahr, um in leitender Funktion an der überregionalen Vorbereitung und Einsatzdurchführung in Ingolstadt mitzuwirken.

Der Landsberger Dienststelle dankbar

So wird Waitzmann auch in Dachau eine neue Aufgabe angehen. Für die Dienststelle stehen mit dem Umzug in den Neubau und mit dem Programm "Bayerische Polizei 2025" positive Veränderungen an, die die Dachauer Inspektion in verschiedener Hinsicht vergrößern werden, so Polizeipräsident Gietl. Die damit verbundenen Aufgaben werden nun dauerhaft Polizeidirektor Bernd Waitzmann übertragen. "Ich bin meiner Landsberger Dienststelle und meinen Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeitern für die gemeinsame Zeit dankbar", so Waitzmann, der mit seiner Familie im Landkreis Aichach-Friedberg wohnt. (AZ)

