Landsberg

vor 32 Min.

Servus und Helau! Der Landsberger Fasching steht in den Startlöchern

Lumpiger Donnerstag: Der Umzug in Landsberg lockt immer Tausende an.

Plus Der Landsberger Fasching rückt näher. Der letzte Feinschliff an Inthronisationsball und Gaudiwurm wird getan. Die Kostüme des Elferrats sitzen bereits perfekt.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Nach zwei Jahren Corona-Pause zieht der Gaudiwurm am Lumpigen Donnerstag wieder durch die Landsberger Innenstadt. Zuvor steht der Inthronisationsball der Licaria an. Der Faschingsverein steht also in den Startlöchern. Schneidermeisterin Ruth Hecking hat dagegen ihren Anteil an den Vorbereitungen erledigt: Die von ihr geschneiderten Uniformen für den neuen Landsberger Elferrat kommen beim Ball schon zum zweiten Mal zum Einsatz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen