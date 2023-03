Landsberg

vor 17 Min.

So gefährden Cybercrime und Wirtschaftsspionage den Mittelstand

Plus Cyberkriminalität richtet beim Mittelstand große Schäden an. Erwin Markowsky zeigt Unternehmern, wie sie sich vor Angriffen schützen können.

Von Dagmar Kübler

2022 beliefen sich die Schäden durch Cyberkriminalität in Deutschland auf 203 Milliarden Euro. Um einen Angriff durchzuführen, reicht oft eine Software im Wert von 150 US-Dollar. Mit diesen Informationen startete Erwin Markowsky von der Firma 8com vor Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Landkreis Landsberg zu einem Ausflug "hinter die Kulissen" unserer Technik, die heute aus Geschäftsleben und Alltag nicht mehr wegzudenken ist: Computer, Social Media, Smartphone.

Mit wenigen Klicks zeigte Markowsky Tricks aus dem Repertoire von Hackern. So führte er ein mit "Deep Fake" gefälschtes Video mit Barack Obama vor und fischte WhatsApp-Nachrichten seiner Versuchskaninchen, Stefan Jörg und Martin Egger, Vorstände der VR-Bank Landsberg-Ammersee, ab und manipulierte sie. Eine Angelegenheit von wenigen Sekunden. Eingeladen hatte der Informationskreis der Wirtschaft in der Region Landsberg-Kaufering. Die Veranstaltung fand in den Räumen des Autohauses Kreuter Medele Schäfer in Landsberg statt.

