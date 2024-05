Landsberg

So lief die Montagsdemo mit Fahrzeugen in Landsberg

Plus Rund 30 Fahrzeuge nahmen an der Demo durch die Landsberger Innenstadt am Montag teil – darunter erneut ein ausrangierter Militärlastwagen. Welches Fazit die Polizei zieht.

Hupende Fahrzeuge, Trommler und Spaziergänger mit Trillerpfeifen: Die Montagsdemo durch die Landsberger Innenstadt hat sich lautstark zurückgemeldet. Per Eilverfahren hatte das Verwaltungsgericht am Wochenende zuvor die Teilnahme von Fahrzeugen wieder erlaubt, nachdem das Landratsamt zuletzt Fahrzeuge verboten hatte und die Teilnehmenden lediglich Gehwege nutzen durften.

Kurz vor 18 Uhr sammelten sich die rund 50 Fußgänger unter den Demonstranten am Marienbrunnen am Hauptplatz. Auch die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort und begleitete unter anderem die Fahrzeuge, die sich am Parkplatz am Papierfleck beim Mutterturm gesammelt hatten. 29 Fahrzeuge waren laut Polizei dabei, darunter auch ein ausrangiertes Militärfahrzeug und drei Traktoren. Am Hauptplatz schlossen sich beide Gruppen zusammen. Es wurde laut gehupt, zudem sorgten eine Trommler-Gruppe und Personen mit Trillerpfeife für einen erhöhten Geräuschpegel.

