Stau wegen Bauerndemo: Vier Personen bei Auffahrunfall verletzt

Wegen Bauernprotesten staut es sich auf dem Verzögerungsstreifen der A96-Anschlussstelle Landsberg-Ost. Es kommt zu einem Auffahrunfall mit vier Verletzten.

Am frühen Mittwochabend ist es auf dem Verzögerungsstreifen der A96-Anschlussstelle Landsberg-Ost zu einem Auffahrunfall am Stauende gekommen. Grund für den Stau war nach Polizeiangaben eine Protestaktion von Landwirten am dortigen Kreisverkehr. Gegen 17.15 Uhr wollte demnach eine 81-Jährige aus dem Landkreis Landsberg, die mit Ihrem Pkw die A 96 in Richtung München befuhr die Autobahn verlassen. Dabei bemerkte sie aus Unachtsamkeit zu spät, dass sich der Verkehr auf dem Ausfädelungsstreifen zurückstaute.

Sie fuhr frontal auf das Heck eines anderen Wagens auf, in dem eine 63-Jährige am Steuer saß, und schob diesen noch auf das davor stehende Auto eines 32-Jährigen. Die Unfallverursacherin wurde dabei mittelschwer verletzt. Die 63-Jährige sowie der 32-Jährige und seine Beifahrerin wurden jeweils leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die drei Fahrzeuge wurden abgeschleppt, der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 40.000 Euro.

Die Rückstauung bis auf die Ausfahrtspur der A 96 steht im Zusammenhang mit einer Protestaktion von Landwirten, die mit Ihren Traktoren den Kreisverkehr an der Anschlussstelle Landsberg-Ost befuhren und dadurch Verkehrsbehinderungen verursachten. Die zuständige Polizeiinspektion Landsberg hat nach ihrem Eintreffen das wiederholte Befahren des Kreisverkehrs durch die Traktoren unterbunden und diese aus dem Kreisverkehr verwiesen. Aufgrund dieser Maßnahme löste sich die Verkehrsstauung schnell wieder auf, so die Polizei. (AZ)

