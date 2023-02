Am Montagabend wird es im Landsberger Westen dunkel. Warum der Strom ausfällt.

Stromausfall im Landsberger Westen: Am Montagabend wurde es gegen 20 Uhr plötzlich dunkel. Die Lechwerke sind dabei, den Schaden zu beheben.

Einige Landsbergerinnen und Landsberger wendeten sich am Montagabend an unsere Redaktion. Im Bereich Obere Wiesen und Erpftinger Straße sei der Strom ausgefallen. "Seit über 30 Minuten Stromausfall", teilte eine Anwohnerin gegen 20.30 Uhr mit. Für kurze Zeit wurde es gegen 20.35 Uhr auch im Gebiet rund um die Ahornallee dunkel. Nach etwa 30 Sekunden war der Strom aber wieder da.

Auch bei der Landsberger Polizei gehen Anrufe ein

Auch bei der Landsberger Polizei gingen etliche Anrufe ein. Betroffen seien einzelne Straßen, wie zum Beispiel die Johann-Arnold-Straße, teilte ein Polizeibeamter auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Zuständig für das Netz in Landsberg sind unter anderem die Lechwerke. Dort werde an der Behebung des Schadens gearbeitet, teilte ein Mitarbeiter im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Ursache für den Stromausfall sei ein "Kabelfehler". Gegen 21 Uhr, so die Aussage des Mitarbeiters, sollten alle Haushalte wieder Strom haben.

