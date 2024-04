Tankbetrug: Landsberger Polizei ermittelt gegen Mann an der B17

Ein Autofahrer gibt an der B17 bei Landsberg vor, dringend Geld für Benzin zu brauchen. Doch die Polizei kann überhaupt keine Notlage erkennen.

Wegen Tankbetrugs ermittelt die Landsberger Polizei gegen einen Pkw-Fahrer, der am Freitagmorgen versucht hat, auf der B17 bei Landsberg in Fahrtrichtung Fahrzeuge anzuhalten und in eine Parkbucht zu lotsen. Der Fahrer des schwarzen BMW täuschte den Verkehrsteilnehmern eine Notsituation vor, indem er angab, kein Benzin mehr zu haben und dringend Geld zu brauchen, um an der nächsten Tankstelle tanken zu können. Die durch die Beamten überprüfte Tankstandanzeige widersprach den Äußerungen des Mannes. Der Tank war deutlich über Reserve, außerdem besaß der Mann ausreichend Geld. (AZ)

