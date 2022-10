Landsberg

ULP-Viertel: Das ist der Zeitplan für Kulturbau, Kitas und Co.

Plus Der Projektleiter führt über das ULP-Areal in Landsberg und gibt Einblicke in die Planungen. Neuigkeiten gibt es zum Kulturbau und den beiden vorgesehenen Kitas.

Von Dominik Stenzel

Das neue Quartier "Urbanes Leben am Papierbach" (ULP) in Landsberg ist ein absolutes Großprojekt, das in der Bevölkerung auf großes Interesse stößt: Rund 50 Personen nahmen nun an einem Rundgang über das Areal teil. Gesamtprojektleiter Marius Jung von Investor ehret+klein informierte über den Baufortschritt und nannte konkrete Zeitpläne für den Kulturbau und die beiden geplanten Kitas. Warum eine Brücke im Süden über die Bahngleise in seinen Augen nicht nötig ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

