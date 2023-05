Viel Musik und Historie beim Liberation Concert in Landsberg

Wie passen das Liberation Concert und die Proklamation des Staates Israel zusammen? Eine Festwoche in Landsberg erinnert daran.

Zwei Ereignisse, die vor 75 Jahren rund 3700 Kilometer voneinander entfernt stattfanden, sind heuer Anlass für ein Doppeljubiläum in Landsberg. Denn das ehemalige Orchester überlebender Musiker des Holocaust, das am 10. Mai 1948 in den DP-Lagern in Landsberg und Feldafing von dem Amerikaner Leonard Bernstein dirigiert wurde und die Proklamation des Staates Israel am 14. Mai 1948 waren eng miteinander verknüpft. Die Festwoche "Liberation Concert 2023, Here we are, Landsberg" erinnert daran und soll aufzeigen, dass die Verbindung bis heute besteht. Das Programm der Festwoche hat laut Pressemeldung der Stadt viel zu bieten.

Er füllt Konzertsäle rund um den Globus, demnächst stehen Budapest und die Carnegie Hall in New York auf seinem dicht gedrängten Terminkalender. Und dennoch: Landsberg liegt dem Pianisten Guy Mintus besonders am Herzen. Die Stadt, in der vor 75 Jahren Leonard Bernstein ein Konzert für 5000 Überlebende des Holocaust im DP-Lager Landsberg gab, ist ihm einen Aufenthalt von fast einer Woche wert. Von Donnerstag bis Samstag, 11. bis 13. Mai, lädt Guy Mintus zu einem Workshop in die städtische Sing- und Musikschule ein. Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedes Alters können selbst spielen und singen und unmittelbar erfahren, wie Musik tief in das Innere vorzudringen vermag. Behandelt werden Rhythmus, melodische Entwicklung, Harmoniestruktur, aber auch folkloristische Elemente, zum Beispiel aus dem Mittleren Osten, Europa und Indien.

Am Samstag, 13. Mai, tritt Mintus im Foyer des Landsberger Stadttheaters auf

Am Samstag, 13. Mai, wird Mintus, Nachfahre irakischer, marokkanischer und polnischer Juden, ab 20 Uhr im Foyer des Stadttheaters zusammen mit dem Trio Nautico vom Ammersee sowie der Landsberger 12th Jazz Street Connection konzertieren. "Eine seltene Gelegenheit, mit dem mehrfach international preisgekrönten Musiker unkompliziert ins Gespräch zu kommen", sagt Karla Schönebeck vom Förderverein Liberation Concert. Das Motto: Music and Talk.

Guy Mintus bei einem Auftritt im Festsaal des Historischen Rathauses in Landsberg im Jahr 2022. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Der musikalische Höhepunkt der Festwoche "Liberation Concert 2023, Here we are, Landsberg!“, findet einen Tag später, am Sonntag, 14. Mai, statt. Im Stadttheater stehen zwei Konzerte in Erinnerung an das historische Ereignis vor 75 Jahren auf dem Programm. Den Auftakt machen die neunjährigen Zwillinge Franziska und Melanie Überreiter mit einer Hommage an Leonard Bernstein. Vierhändig spielen sie ein Medley aus dessen berühmter "West Side Story".

Pianist Guy Mintus hält für Landsberg weitere Überraschungen bereit

Der Landsberger Jugendchor unter Leitung von Marianne Lösch ist ebenfalls vertreten sowie die ukrainische Sängerin Alla Deminska. Sie lebt zurzeit in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Landsberg. Nachdem Guy Mintus ein Video von ihr gesehen hatte, begeisterte er sich spontan für die Idee, mit ihr zusammen in Landsberg aufzutreten. "Das ist großartig, ganz im Sinne von Leonard Bernstein, der ukrainisch-jüdische Wurzeln hatte und der in Landsberg vor 75 Jahren ein besonderes Zeichen setzen wollte, als er mit jüdischen DP-Musikern auftrat", meint Guy Mintus. Er selbst hält eine weitere Überraschung bereit, will sie aber noch nicht verraten. Nur so viel: es geht um Leonard Bernstein.

Lesen Sie dazu auch

Der Abschluss des Konzerts wird wiederum die "Rhapsody in Blue" sein. Sie hatte bereits im vergangenen Jahr mit dem Jugendkammerorchester unter Leitung von Birgit Abe für tosenden Beifall gesorgt. "Landsberg ist für mich außergewöhnlich", teilte Mintus der Leiterin der städtischen Musikschule Birgit Abe mit. In Landsberg, so Mintus, träfe man Menschen, die ein besonderes Gespür für Geschichte und Musik hätten. Zu denjenigen, die er beispielsweise aus Amerika kennt und die er im Mai wieder treffen wird, gehört Sonia P. Beker. Die Tochter der DP-Musiker Max Beker und Fania Durmashkin wird für das Konzert eigens nach Landsberg reisen. Sie hat zudem die Schirmherrschaft für das Jubiläumskonzert übernommen: "Ich kenne ihn seit einigen Jahren, zuletzt habe ich Guy in Florida erlebt, seine künstlerische Entwicklung ist atemberaubend."

Festakt "75 Jahre Staat Israel" findet nur für geladene Gäste in Landsberg statt

Am Sonntag, 14. Mai, findet zudem für geladene Gäste der Festakt "75 Jahre Staat Israel" und "75 Jahre Leonard Bernstein & das jüdische DP-Orchester" statt. Der Beginn ist um 11 Uhr im Festsaal des Historischen Rathauses. (AZ)

Anmeldungen: Musikworkshop: 08191/128-116 oder per E-Mail: musikschule@landsberg.de; Music and Talk, 13. Mai, Stadttheater, 20 Uhr: Kartenvorverkauf Stadttheater Landsberg: 08191/128-333, Kartenverkauf@landsberg.de und Reisebüro Vivell: 08191/917412, ticketservice@vivell.net; Jubiläumskonzert 75 Jahre Leonard Bernstein und das DP-Orchester/75 Jahre Israel, 14. Mai, Stadttheater, 13 und 19 Uhr: Kartenvorverkauf Stadttheater Landsberg: 08191/128-333, Kartenverkauf@landsberg.de und Reisebüro Vivell: 08191/917412, ticketservice@vivell.net.