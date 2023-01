Von Landsberg nach Essen: Snowdance Festival findet bald wieder statt

Das Snowdance Festival ist nach neun Jahren in Landsberg ins Ruhrgebiet nach Essen umgezogen.

Das Snowdance Independent Filmfestival findet 2023 nicht mehr in Bayern, sondern in Nordrhein-Westfalen statt. Das verkündete der Landsberger Regisseur und Gründer der Veranstaltung, Tom Bohn, im vergangenen Jahr. Seit 2014 zog es aufgrund des Indie-Filmfestivals bekannte Namen der Branche wie Til Schweiger oder Nora Tschirner nach Landsberg. Nun startet es zum ersten Mal im Ruhrgebiet.

Der angekündigte Standortwechsel wurde jetzt auch umgesetzt. Das Festival wird am Samstag. 28. Januar, mit dem österreichischen Thriller „Taktik“ von Marion Mitterhammer und Hans-Günther Bücking eröffnet. Bis Donnerstag, 5. Februar, gibt es viele Filme, Workshops und Preisverleihungen in Deutschlands größtem Kino, der Lichtburg Essen, und an weiteren Orten in der Stadt zu erleben.

Tom Bohn zum Wechsel von Landsberg nach Essen: "Wir brauchen ein größeres Einzugsgebiet"

Der „Tatort“-Regisseur machte damals in erster Linie die strenge bayerische Corona-Politik für den Umzug verantwortlich und nannte als Beispiel die kurzfristige Absage der Weihnachtsmärkte im Dezember 2021. „Wenn so etwas mit uns passiert, dann ist Snowdance Geschichte“, sagte Bohn, der in Landsberg lebt. Außerdem seien Sponsoren abgesprungen, wofür er Verständnis äußerte. Bohn kündigte zum Abschluss des vergangenen Festivals an, dass Essen der neue Snowdance-Standort sein soll – eine Stadt mit einem Einzugsgebiet von fünf Millionen Menschen. Landsberg würden er und sein Team „im Herzen behalten“.

"Wir brauchen größere Kinos, mehr Übernachtungsmöglichkeiten und ein größeres Einzugsgebiet, um der wachsenden nationalen und internationalen Nachfrage Herr zu werden", heißt es zudem im Vorwort des Festivaldirektors.

Die neue Heimat des Festivals scheint sehr anregend auf die unabhängige Filmszene zu wirken, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Begründung: Knapp vierhundert Filmemacher aus über vierzig Ländern wollten mit ihren aktuellen Werken mit dabei sein. Dabei handele es sich um einen neuen Einreichrekord in der nunmehr zehnjährigen Geschichte des Festivals. Für die Vorjury um Festivalchef Tom Bohn war es demnach eine Herausforderung, aus den Bewerbungen die 20 Lang- und 35 Kurzfilme des Festivals auszusuchen.

Das komplette Programm (Filme und Events) ist bereits auf www.snowdance.net abrufbar. Die gedruckte Fassung liegt ab dem 10. Januar in den Kinos und in ausgewählten Plätzen der Stadt Essen aus.