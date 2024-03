Obermeitingen

12:01 Uhr

Kosten und Personalsituation im Kindergarten bereiten in Obermeitingen Sorge

Plus Der Träger bittet den Gemeinderat um zusätzliches Personal. Die aktuelle Situation und die vorgeschlagene deutliche Erhöhung der Elternbeiträge sorgen für Diskussionen.

Von Christian Mühlhause

Mit Sorge blickt Obermeitingens Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) auf den aktuellen Haushalt der Gemeinde und die Frage, wie es in den kommenden Jahren weiter gehen soll. Das Zahlenwerk wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats verabschiedet. Ein Bericht dazu folgt. Den größten Raum in der Diskussion über die Finanzen nahm die katholische Kindertagesstätte St. Mauritius und damit verbundene Kosten sowie die dortige angespannte Personalsituation ein.

Laut Haushaltsplan 2024 für den Kindergarten belaufen sich die Ausgaben für die Betreuungseinrichtung auf 1,1 Millionen Euro und die Einnahmen – darin enthalten ist auch staatliche Förderung – auf 550.000 Euro. Das Defizit trägt die Gemeinde. „Die Aufteilung des Grundbetrags zu gleichen Teilen auf Gemeinden und Staat sorgt schon für Probleme und das geht vielen Gemeinden so. Die Kommunen sollten nur ein Drittel tragen müssen. Ich hoffe, hier bewegt sich etwas“, äußerte der Bürgermeister. Obermeitingen hatte seine Kindertagesstätte in den vergangenen Jahren für 4,8 Millionen Euro saniert und erweitert. Davon trug die Kommune von 2,3 Millionen Euro selber und zahlt einen dafür aufgenommenen Kredit ab.

