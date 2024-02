Obermeitingen stimmt für Verkehrsüberwachung

Die Lechfeldgemeinde erfragt die Erfahrungen in den Nachbargemeinden. Auch der ruhende Verkehr bereitet Probleme.

Die erhöhte Geschwindigkeit von Fahrzeugen auf den Straßen im Ort ist in Obermeitingen schon seit Jahren ein Thema. Im Gemeinderat wurde deswegen in den beiden vergangenen Gemeinderatssitzungen über die Einführung von Kontrollen für den ruhenden und fließenden Verkehr diskutiert. Dabei gingen die Meinungen, ob dies notwendig ist, laut Bürgermeister Erwin Losert ( CSU) auseinander. Es wurde vereinbart, zunächst erst einmal Erfahrungswerte in Hurlach und Igling abzufragen.

„Die Rückmeldung war positiv“, so der Rathauschef, weswegen in der jüngsten Sitzung abgestimmt wurde. Eine Mehrheit befürwortete den Beitritt zum Zweckverband Kommunale Dienste Oberland. Auf der Hauptstraße sind laut Losert pro Tag rund 4000 Fahrzeuge unterwegs und auf der Lechfelder Straße 2400. An der Kreuzung, an der beide Verkehrsachsen aufeinander treffen, sind es demnach 5400 Fahrzeuge. Doch nicht nur dort werde zu schnell gefahren, sondern auch in den Nebenstraßen, in denen Tempo 30 gilt, werde immer wieder beklagt von Bürgerinnen und Bürgern. In den Nebenstraßen kommt noch ein weiteres Problem hinzu: Parken dort Fahrzeuge, reicht die Durchfahrtsbreite nicht mehr, muss beispielsweise die Feuerwehr vorbei. Deswegen soll auch der ruhende Verkehr überwacht werden. Fünf Stunden im Monat werden in Obermeitingen künftig Kontrollen stattfinden, informiert Losert.

Obermeitingen tritt bundesweiter Initiative bei

Wie berichtet, kooperieren Obermeitingen, Untermeitingen, Kolsterlechfeld und Graben im Rahmen von „Gemeinsames Entwicklungskonzept Lechfeld“ bei dem Thema. Ziel ist, eine Umgehung in Richtung Norden oder die Straße so auszubauen, dass diese leistungsfähiger wird.“ Im Gespräch seien auch bauliche Maßnahmen, durch die eine Verkehrsberuhigung erzielt werden könnte. Obermeitingen hatte sich vergangenes Jahr auch der bundesweiten Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ angeschlossen. Diese setzt sich dafür ein, dass die Kommunen bei der Anordnung von Höchstgeschwindigkeiten mehr Freiheiten gewährt werden.

Lesen Sie dazu auch