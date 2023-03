Ein Zeuge hilft, einen Einbrecher in Peißenberg zu fassen

In Peißenberg bricht ein junger Mann in eine Bäckerei ein. Kurze Zeit später klicken die Handschellen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist in eine Bäckerei in Peißenberg eingebrochen und Bargeld sowie Getränke entwendet worden. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte kurz nach der Tat ein dringend tatverdächtiger Mann festgenommen werden, teilt die Kriminalpolizei Weilheim jetzt mit.

Wie die Polizei meldet, hatte der Zeuge am Samstag kurz nach Mitternacht verdächtige Klopfgeräusche von einem Kinderspielplatz gehört und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der ersten Streifenbesatzung gab der Zeuge an, eine dunkel gekleidete Person wäre vom Spielplatz weggegangen. Auf dem Spielplatz fanden die Beamten eine aufgebrochene Geldkassette.

Der Verkaufsraum wird verwüstet

Eine weitere Streife traf wenig später in der Nähe des Spielplatzes eine dunkel gekleidete Person an. Bei der Kontrolle des 24-jährigen Mannes wurden ein Messer, Bargeld in verschiedener Stückelung sowie mehrere Getränkedosen gefunden. Bei der Absuche der Umgebung stießen die Einsatzkräfte schließlich auf eine Bäckerei, bei der die Eingangstüre aufgehebelt worden war. Der Verkaufsraum zeigte erhebliche Verwüstungen auf.

Aufgrund des dringenden Tatverdachts, in die Bäckerei eingebrochen und von dort Bargeld und Getränke entwendet zu haben, wurde der 24-Jährige vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Seit dem Wochenende sitzt er in Untersuchungshaft. (AZ)

