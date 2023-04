Ein ganzes Leben für die Gemeinde Penzing im Einsatz

Plus Die Untermühlhauserin Irmgard Steckenleiter wird am 1. April 90 Jahre alt. Zeit, auf ein aktives ehrenamtliches Leben zurückzublicken.

Irmgard Steckenleiter, eine Frau die gerne Verantwortung übernimmt und viele Talente besitzt, feiert dieses Wochenende ihren 90. Geburtstag. In herausragendem Maße hat sie sich für das Dorf, die Gesellschaft und die Kirche engagiert und tut dies bis heute noch. Dabei hat sie ihr Heimatdorf Untermühlhausen im Wandel der Zeit erlebt und viele Ehrenämter bekleidet.

Die Witwe, fünffache Mutter, vierfache Oma und zweifache Uroma ist Trägerin des Verdienstordens des Bayerischen Ministerpräsidenten für ehrenamtliche Tätigkeit, Trägerin der Goldenen Ehrennadel der Diözese Augsburg und Trägerin der goldenen Bürgerehrenmedaille der Gemeinde Penzing – und das als einzige Frau.

In ihrem Geburts- und Wohnort Untermühlhausen genießt sie bis heute großes Ansehen und mischt in einigen Bereichen noch kräftig mit. Die Liste ihrer Ehrenämter ist lang. 36 Jahre war sie Pfarrgemeinderätin, davon 20 Jahre als Vorsitzende. Mesnerin war sie von 1999 bis 2013, hat jedoch schon seit 1990 den Blumenschmuck der Kirche organisiert und sich um die Sauberkeit in der Kirche St. Benedikt gekümmert. Sie ist überzeugte Katholikin und hier sei ihr keine Arbeit zu viel. "Ein Sonntag ohne Gottesdienst ist kein guter Tag", betont Irmgard Steckenleiter im Gespräch mit unserer Zeitung.

Irmgard Steckenleiter ist ein Organisationstalent

Bereits 1956 gründete sie in ihrem Elternhaus und Bauernhof Schmidhofer die Landjugendgruppe Untermühlhausen. Wo heutzutage der Fernseher und viele Freizeitangebote einen Zeitvertreib bieten, hätten die Jugendlichen in der Nachkriegszeit erfinderisch werden müssen, erinnert sich Steckenleiter.

In den folgenden Jahren gestaltet die vielseitige interessierte Frau weiter ihre Gemeinde mit: als Initiatorin des Weiberballs in den 1970-Jahren und des Kinderbastelnachmittags in der Weihnachtszeit sowie als Gründerin der Frauensinggruppe Untermühlhausen. Außerdem ist sie Mitbegründerin des Seniorennachmittags in Untermühlhausen, welcher sich einmal im Monat im Feuerwehrhaus Untermühlhausen trifft und dieses Jahr sein 20. Jubiläum feiert. Auch hat sie den Adventsbasar Untermühlhausen bereits 1990 initiiert, welcher jährlich eine vierstellige Summe erwirtschaftet. Neben ihrem Organisationstalent singt Steckenleiter für ihr Leben gerne: Seit 1985 ist sie im Landfrauenchor aktiv dabei.

Ebenso engagiert sei ihr geliebter Ehemann Ernst Steckenleiter gewesen, mit dem sie 62 Jahre verheiratet war, bevor er im September 2019 verstarb. "Meine Mutter unterstützte ihren Ernst in seinen vielfältigen Aktivitäten für Gesellschaft und Dorf und hielt ihm den Rücken frei", erinnert sich Sohn Wolfgang Steckenleiter. Ohne die Mama wäre vieles nicht möglich gewesen, ist sich die Familie sicher.

Irmgard Steckenleiter ist immer noch sehr aktiv und hat Spaß in vielen Bereichen, wie Basteln, Gärtnern, Backen. Sie pflegt weiterhin Freundschaften. Die Zeit mit ihrer Familie, besonders mit den Urenkelinnen, halte sie fit. "Mit meiner Urenkelin, sie ist dreieinhalb Jahre alt, kann man sich super unterhalten", berichtet die rüstige 90-Jährige.

Auch ihren Geburtstag will sie mit ihren Liebsten verbringen. Und selbstverständlich gibt es ein Ständchen ihres Landfrauenchores.