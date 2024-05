Glaswolle wird bei Penzing illegal entsorgt

An der Penzinger Stillerhofstraße wird eine größere Menge Glaswolle illegal entsorgt. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Ein Penzinger Bürger hat der Polizei Landsberg am Donnerstag eine größere Menge an Eternitplatten an der Stillerhofstraße gemeldet. Die Beamten konnten die Eternitplatten laut Polizeibericht jedoch als Glaswolle identifizieren.

Eine Entsorgung außerhalb der dafür vorgesehenen Anlagen ist jedoch auch für Glaswolle nicht zulässig. Die Polizei nimmt Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 08191/9320 entgegen. (AZ)

